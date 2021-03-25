科興疫苗上月26日開打，以兩針相隔28日推算，今日（26日）將有首批市民接種第二劑。打第二針有甚麼需事先留意？打第一針曾經有不適，是否仍應接種？《蘋果》整合相關資料，並邀請政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌解畫。

不過，本港至今疫苗接種率低，截至昨日只有約41萬人接種了疫苗，當中26萬人接種科興疫苗，整體接種率只有6.3%，與專家常指、需70%至80%人口接種才達到的群體免疫力仍相差很遠。政府共預留了約84億元購買及接種疫苗，而疫苗只有約一年有效期，若接種率不高，不排除最終有疫苗會浪費。

Q1：科興疫苗一定要隔28日打第二針？

A：早前政府透露，BioNTech疫苗建議隔21日打第二針，但隔19至42日接種亦同樣有效。許樹昌指，科興亦曾就兩劑疫苗相隔日期進行研究，但沒有類似BioNTech的可接受兩針相隔日期範圍，目前只建議相隔28日接種第二劑科興疫苗。

Q2：可否選擇不打第二針？

A：許樹昌指，第二針疫苗其實是補充劑，如果沒有接種，體內的抗體數量會較少。若只接種第一劑，只能獲得50.66%有效率，但按照建議隔28日接種第二劑，則能將有效率提高至62.3%。

Q3：如打第一針時出現副作用，是否仍適合打第二針？

A：許樹昌稱，大部份輕微「副作用」其實是心理作用，例如血壓上升或感暈眩等，有機會因緊張等，由自身神經引起。由於對健康影響程度甚低，市民如出現以上情況，仍然適合接種第二劑科興疫苗。但他指，第二針會再刺激免疫系統，較常出現副作用，即使打第一針後情況正常，市民仍應留意打第二針後的反應。

不過，如打第一針後出現面癱或嚴重副作用，則不建議接種第二劑疫苗，暫時亦沒有替代方案，有關人士或只能等待第二代疫苗面世，方可再次嘗試接種。

Q4：如已預約打第二針科興疫苗，是否可以更改？

A：創科局表示，市民只要於網上預約系統成功登記，系統便會記錄預約資訊，市民可以隨時更改預約日期。如果市民未有按照預約日期現身接種中心打針，系統會發出短訊提示，市民可於網上重新預約打針日期；若相隔太久都沒有重新預約第二針日期，則會交由衞生署跟進情況。

Q5：現時科興疫苗用量有多少？

A：政府總共訂購750萬劑科興疫苗，首批共100萬劑上月抵港。截至本月24日，共有約26萬名市民接種科興疫苗，以此推算，本港剩餘約74萬劑科興疫苗。至於尚未運抵香港的科興疫苗，負責主導疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權早前指，其餘批次科興疫苗將會陸續抵港，暫無確實日期。

資料來源：中大呼吸系統科講座教授許樹昌、政府資料、《蘋果》資料室

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