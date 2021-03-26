本港武漢肺炎終再有緩和跡象，昨日僅新增9宗確診，更相隔4個多月來再現沒有源頭不明確診個案。中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌今早在商台節目形容，目前處於第四波尾聲，如未來7至10日再無新增源頭不明個案是好現象，可稍為放心。

有消息指教育局將於復活節假期後放寬可回校學生比例，最遲於本周內公佈，亦有指將在復活節前放寬對宗教處所的社交距離措施。許樹昌說，若持續沒有源頭不明個案，放寬有關限制屬合理，學校只是半日制及禁止飲食，教堂亦可控制人數及禁飲食，風險較低，認為只要控制高危點就可以放寬。

但他強調，過往每次長假期後疫情都有反彈，呼籲市民要小心，繼續戴口罩，餐廳及健身中心等高危地點要做好空氣流通及保持衞生。他又說，URSUS Fitness群組雖仍有新增個案，但均是在檢疫中心發現，病毒未有在社區廣泛爆發，形容算是受控。

小學校長擬小一生恢復面授課 小六生呈分試後停面授

資助小學校長會名譽主席張勇邦則在另一節目表示，相信若教育局放寬至容許三分之二學生回校，除小四至小六的高年級外，學校亦會安排小一的學生回校恢復面授課堂，因他們升上小學後都沒有太多上學機會，讓他們回到校園可有助盡快適應小學生活；而小二及小三學生則可能輪流回校，小六學生完成呈分試及升中選校程序後，則可暫停面授課堂，騰出回校配額，讓其他年級學生輪流回校。

張亦希望當局放寬非接觸式運動的限制，讓學校安排學生在下午時段，回校參加羽毛班及乒乓球等課外活動。

許樹昌：港疫苗接種率不快但亦不差 復星或多一條供應線

本港疫苗接種自爆出多宗打針後死亡個案後，預約減少，且BioNTech復必泰疫苗日前又因包裝有瑕疵而要暫停接種。許樹昌說，本港疫苗目前接種率約6%，不算快，但亦不差，但現時最大問題是BioNTech復必泰疫苗暫停接種，自己原定下星期三接種第二針，現時亦需要延後。

他指今次BioNTech復必泰疫苗事件原則上是涉及包裝問題，而非疫苗本身有問題，認為另一批次的疫苗可使用，應該盡快開始接種。許樹昌說，留意到上海復星可能為本港增加多一條供應線，希望對方可以盡快提供其他批次疫苗，穩定供應。

許樹昌並指，16歲或以上人士均可接種BioNTech復必泰疫苗，相信當局會視乎市民反應而調整接種群組，不排除16歲以上人士亦可接種，並預料數月後將有兒童接種疫苗保護率的數據。

高危場所員工打針後 有個案或只需停業1至2天

對於接種疫苗誘因，許稱除了放寬醫院及院舍探望安排外，如果酒樓、跳舞場所、健身中心等高危場所全部員工接種疫苗，即使日後出現零星個案，亦只需關閉清潔一至兩天，不需要停業14天。但他說，酒吧是高危地方，要疫情完全受控、員工接種疫苗及保持空氣流動等，才可復業。

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