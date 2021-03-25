本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情開始緩和，昨日（25日）新增9宗確診，再次錄得單位數，當中4宗屬本地個案，全部與之前個案相關，其中3宗屬西營盤URSUS Fitness顧客的家人或緊密接觸者；餘下5宗為輸入個案。另外，昨日並無源頭不明個案，是相隔約4個月再次出現，至於初步確診個案則少於10宗。

昨晚有3處所被納入強制檢測，包括出現確診個案的屯門龍門居第12座。此外，位於大埔新興花園地下的明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校，以及東涌昇薈1樓的英基國際幼稚園（東涌）爆發上呼吸道感染，由於其徵狀與武漢肺炎相似，政冷亦強制兩間學校檢測。

醫管局研容許已打針家屬探病

另外，醫管局行政總裁高拔陞昨日於醫管局大會上表示，考慮到疫情放緩，亦一直收到病人家屬希望恢復正常探訪的請求，正研究放寬探病安排，方向包括容許家屬接種疫苗後探病；及打算以較快的抗原測試，為探病家屬進行武肺檢測，加快流程。該局亦正探討為長期住院病人打疫苗，惟所有措施未有落實日期。

深圳放寬入境檢疫 隔離14日後可自由活動

深圳市衞健委宣佈放寬入境檢疫措施，入境人士只需要集中隔離14天，毋須如現時需要另加上7天社區管理；其間要每天上報健康情況量體溫，以及非必要不得外出，即入境人士隔離14日後，只要病毒檢測結果陰性，即可自由活動。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府3月26日會在尖沙咀漢口道5-15號漢口中心外、屯門龍逸社區會堂增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●尖沙嘴漢口道5-15號漢口中心外（至3月27日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月28日）

●柴灣富景花園籃球場（3月25至26日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●屯門龍逸社區會堂（至3月27日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月25日18:30）

11,428宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

204宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多31人出院（6547、11161、11162、11172、11180、11186、11201、11205、11219、11230、11247、11249、11250、11254、11258、11269、11275、11277、11290、11303、11311、11314、11332、11341、11362、11371、11375、11395、11416、11417、11418號個案）；

共10,994人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

191名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

8人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10984、11040、11055號個案）；

其餘173人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月24日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸23日新增10宗確診，全屬境外輸入病例（上海3例，天津2例，廣東2例，內蒙古1例，四川1例，甘肅1例）；大陸累計確診90,125宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,007宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月25日08:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.5萬。巴西確診人數超過1,222萬，死亡人數突破30萬。印度確診人數超過1,173萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●JSU周三發佈的最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過3,000萬宗。另外，巴西累計病亡人數周三突破30萬，是美國以外唯一死亡人數超越30萬的國家。

美國衞生部門周三表示，疫苗成效初現，65歲以上人士緊急入院率下降，醫護人員確診率亦跌。該年齡組別人士，70%已接種至少一劑疫苗，43%已接種兩劑，截至3月13日的一周，因武肺入院的人數為502人，而截至1月9日的一周為3,384，即跌了85%。

●法國官方周三宣佈，為遏制疫情，全國禁止6人以上戶外集會，違者將被處罰。另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）因感染武肺病毒，須送院接受治療。

●印度發現由兩種變種病毒株混合而成的新變種毒株，正研究傳染性或抗疫苗性是否更強。至今逾200宗相關個案在疫情重災區西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）出現。

芬蘭與冰島周三宣佈，年長公民將可再度接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。此前疫苗因血栓疑雲而停打。

冰島衞生部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandis Svavarsdottir）也發佈類似消息，表示70歲以上的民眾可再度接種阿斯利康疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,001,245 (545,053)

巴⻄ 12,227,179 (301,087)

印度 11,734,058 (160,441)

俄羅斯 4,433,364 (94,624)

法國 4,373,837 (93,068)

英國 4,326,623 (126,621)

意⼤利 3,440,862 (106,339)

⻄班牙 3,241,345 (74,064)

⼟⽿其 3,091,282 (30,462)

德國 2,709,853 (75,341)

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