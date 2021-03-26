青年foodpanda外賣員年初遇警方截查，被發現銀包內有「光時」貼紙，然後遭指控涉嫌偷竊外賣袋，拘捕調查，及後被控於警署內襲警。該名外賣員日前再被警方拘捕，指他去年10月1日在銅鑼灣吸煙時違反「口罩令」，並阻差辦公，案件今在東區法院提堂。案件押後至5月21日答辯，等候辯方索取文件、法律意見和醫療報告，外賣員獲准以1,000元保釋。

被告趙康勝（21歲）報稱運輸工人，被指於去年10月1日在銅鑼灣怡和街外，沒有在指明公眾地方佩戴口罩，違反香港法例第599I章《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》第5(A)(1)條。第二項控罪指被告於同日同地阻礙依法執行公務的公職人員，即警長58861。

據了解，被告於案發當日跟朋友在銅鑼灣脫下口罩吸煙，遭警方檢控。其間被告被要求出示身份證，他拒絕並曾與警方爭拗。

被告暫毋須答辯，案件押後至5月21日再訊。至於他今年初的襲警案，將於4月15日在屯門法院提堂。

【案件編號：ESCC634/21】

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