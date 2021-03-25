【本報訊】傳將出任港台節目《鏗鏘說》主持的林琳是民建聯成員兼中國聯合國協會理事，她分別於2012及2016年出任荃灣區議員，2019年敗給民主黨的易承聰。她回覆本報查詢時表示，暫未收到港台就《鏗鏘說》節目主持的邀請，相信或因自己有豐富主持經驗而獲考慮，如港台落實邀請，會考慮接受。

懶理親政府者襲擊途人

林琳過去曾多次發表批評反送中示威者的言論，去年4月出席港台節目《視點31》時，她與前香港眾志秘書長黃之鋒就「香港人身在福中不知福？」展開辯論，她聲稱香港人不再幸福，因為「有人唔妥對方就放火燒人，市民就連出街食飯都唔敢大聲講嘢」，更形容示威者為「黑暴」。

前年8月，有親政府人士手持武器在荃灣襲擊途人，有網民到時任荃灣西區議員林琳的facebook專頁留言，要求她到場跟進，她卻表示「瞓覺啦唔答啦，Bye」，拒絕回應事件。同年11月，大批警員闖入荃灣麗城花園拘捕收集醫療物資的市民，並與街坊發生衝突，林琳事後稱事件屬街坊自編自導自演，連串爭議言論導致她最終於2019年區議會選舉中落敗。

林琳昨日接受本報查詢時稱，「𠵱家民建聯就係原罪，做啲乜都會俾人講」，不會介意任何批評。如何回應港台近日的節目調動？她表示節目最重要是「平衡意見、兩邊都搵人做」，認為港台節目都有符合相關要求。

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