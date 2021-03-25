【本報訊】內地出身的考評局秘書長魏向東本月1日履新後，昨日首次面見傳媒。他在記者會以略帶鄉音的廣東話自我介紹，聲稱熟悉教育及行政管理工作，相信其工作經驗與考評局秘書長的職能脗合。

曾任深圳政協

國務院港澳辦主任夏寶龍上月底發表「愛國者治港」論，考評局作為法定機構也不能倖免。記者問魏向東是否愛國者，他稱不懂定義「愛國者」，但他居港26年、熱愛香港，而香港是中國一部份，相信自己亦愛國家，是好市民。考評局現時未收到來自政府有關「愛國者治港」的特別指示，但會時刻按課程指引辦事。

魏向東曾任深圳市龍崗區政協，他昨日回應說，此職務是協助該區教育發展，現已不再擔任。去年歷史科試題風波促使考評局在審題委員會設當然委員，由教育局人員擔任。他表示，試題風波已完成調查，事情已解決，新機制下審題委員會能保障試題質素，且不影響考評局獨立性，但未有透露今年共有多少科的審題委員會設當然委員。

魏向東續說：「審題委員人數起碼有五名或以上，所以一個（當然委員）只係佔五分之一……必（當）然委員都要係嗰方面專家先可以入嚟，唔係隨便一個人就可以，因為係五分一，甚至更加少，我覺得其他邀請入嚟嘅專家仍有好大say。」

有傳今年歷史科審題委員會成員多於一人具有教育局背景，魏向東稱，他也不知道審題委員會成員名單，其他委員是由考評局科目經理及評核發展部根據相關人士資歷挑選，對方曾否在教育局工作並非考慮因素，「揀佢嘅原因，係因為專業」。