【本報訊】本港昨新增九宗確診，當中四宗屬本地個案，並無源頭不明病例，是自去年11月16日、相隔四個多月再現零本地源頭不明個案，至今累計個案為11,429宗，另有少於十宗初步確診。據了解政府正考慮放寬宗教聚會人數限制，參與人數為場地可容納人數的三成或以下，活動期間不可飲食，領聖體等宗教儀式則獲豁免，料行政會議下周二開會拍板。

管浩鳴：冀復活節可崇拜

昨日新增的四宗本地個案全部為有關連個案，當中三宗屬URSUS Fitness群組，一宗與其他個案相關連。餘下五宗為輸入個案，全部帶有N501Y變種病毒，分別來自菲律賓及印度等地。

本港再現零本地源頭不明個案，呼吸系統科專科醫生梁子超相信群組爆發高峯已過，源頭不明個案近日明顯減少，至於可否進一步放寬食肆的入座人數及其他表列處所防疫規定，梁認為應觀望多一、兩個星期。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指本地疫情反覆，如疫苗接種率不高而政府大幅放寬措施的話，差不多肯定疫情會反彈。他建議當局豁免特定群組定期檢測，又或容許已接種疫苗人士可更多人同枱用膳，鼓勵市民接種疫苗。

現有社交距離措施下周三屆滿。據悉當局正考慮放寬宗教聚會人數限制。聖公會教省秘書長管浩鳴接受訪問時指去年12月起已無法做崇拜，近日曾向當局反映，希望政府能於復活節前放寬崇拜等實體活動。

大埔新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校，以及東涌英基國際幼稚園（東涌）爆發上呼吸道感染，兩校被納入強制檢測。