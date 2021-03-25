【本報訊】武肺疫情下，公立醫院暫停探病服務，醫管局行政總裁高拔陞昨稱，醫管局正研究放寬公立醫院探訪安排，如市民完成接種兩劑疫苗後兩星期，以及進行快速抗原測試，若結果呈陰性就可探病，醫管局會適時公佈最終決定及安排。

高拔陞昨於記者會上指出，現時醫院只允許恩恤探訪，惟探訪者須於入院72小時前接受病毒核酸測試，醫管局正研究放寬安排，若探訪者已完成接種兩劑疫苗，以及進行快速抗原測試呈陰性，即可探病。他說，該局早前在醫院試用快速抗原測試，效果理想，相關測試只需數十分鐘便有結果，但仍需時研究可行性，醫管局會適時公佈最終決定。醫管局亦正探討為住院時間較長的病人接種疫苗，暫時構思為療養病人先接種，但要先評估他們的身體情況。

14%員工接種 六成選復必泰

早前接連有病人在公院急症室「等到死」，高拔陞指觀察病人及定期檢查方面可以改善，會檢討急症室安排。但他強調急症室流程需不斷調節，加上最近急症室求診人次增加，該局不會「一刀切」要求醫護每隔一段時間就要檢查等候區病人情況。

至於醫管局四項計劃受疫情等理由推遲，包括原定去年第四季在佛教醫院增設12張延續護理病床及伊利沙伯醫院增設58張急症病床。高解釋醫院需保留病床應付防疫需求，相關病床延至今年第四季啟用。

醫管局主席范鴻齡稱，截至前晚有11,600多名醫管局員工接種疫苗，佔全部員工14%，「呢個數字都尚可」，惟未能提供當中醫生、護士及其他員工的分類。接種的員工中僅四成人打科興疫苗，數字反映醫護較接受復必泰。