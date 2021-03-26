47名民主派因參加初選被控「串謀顛覆國家政權」，其中多人還柙至今。今早（26日）續有親友到荔枝角收押所探訪。其中王百羽的友人稱王比以往消瘦，幸血壓正常。其友人又稱，王希望親友能送書、寄近照及社交平台截圖給他度日，期望他最終以自由身看畢現時在荔枝角收押所追看的小說。

今早續有多名於荔枝角收押所還柙的民主派人士獲親友探望。當中包括元朗區區議員伍健偉、前民陣召集人岑子杰及網媒《加山傳播》創辦人馮達浚等。前浸大學生會會長方仲賢今亦偕友人探望現時仍在押的中西區區議員梁晃維。不過他離開時婉拒透露兩人會面詳情，僅表示梁精神不錯。

林兆彬指部份同路人遭沒有福利

已被還柙近大半年的人民力量成員「快必」譚得志，今獲同姓友人探望。友人譚先生指，快必精神很好，其頭髮比以往長，現時他在內透過貼信封賺取零用錢。他又稱今天二人也只是閒話家常，沒有詳談他於月底就3宗案件提出終止聆訊的申請。今日到荔枝角收押所探望兩位朋友的油尖旺區議員林兆彬亦稱，譚主動與他揮手打招呼並露出笑容。他續表示，部份同路人現時被單獨囚禁，遭沒收所有福利，相信親友探望對不少政治犯而言尤其重要。

早前受審時曾入院的王百羽，其健康狀況一直令外界擔憂。王的友人阿Yan今探訪後稱，王雖比以往消瘦，但血壓已回復正常，大家可稍稍放心。阿Yan續指，王有分享他在收押所內與其他民主派「有偈傾」，「唔可以話佢係開懷，但至少唔係愁雲慘霧嘅情況」。

阿Yan又稱，王有交帶他着其親友寄近照或列印社交專頁紙本給他在扣押所內看，盼令自己不會與世界脫節。他又透露王最近正追看外國小說《權力的遊戲》，並苦笑稱「希望佢出到嚟睇到結局」。

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