律政司早前向上訴庭申請釐清「共同犯罪」原則法律問題，上訴庭昨判下判詞，裁定律政司勝訴，直指一些即使並非身處現場的參與者，明顯也是「共同犯罪」，適用於暴動及非法集結案。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早在港台節目中表示，引用「共同犯罪」原則要證明相關人士與其他違法人士有共同目的，並且這個人在某一程度上有參與犯罪，但參與定義則要由法官根據案情去釐定。

湯家驊說，若一個人只是留在家中表示認同現場人士，未必涉及干犯暴動罪；而在現場的急救員亦極大可能被裁定沒有犯罪意圖。 他指犯罪動機及犯罪目的有分別，例如一個人向參與暴動的人群大叫加油，可能只是認同背後的動機，而不是認同干犯暴動罪。

被問到在社交網站鼓勵和宣傳現場行為，又或轉發或給予「like」算不算「共同犯罪」，湯家驊則說，如果屬於事後在社交網站擺放相片認同有關行為，並不屬於共同目的。

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