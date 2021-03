47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪,至今僅11人,即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月,或許很漫長,《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書,默默向被囚者打氣。

楊岳橋:

你離開立法會嘅時候,我問你:「香港仲有無希望?」你無答,因為你覺得:「從政者要人感到希望」,就算覺得絕望都唔好宣之於口(至少由你把口)。臨去警署報到前,我再問你點?你都係答:「Shall be fine, in whatever way.」唔知你X答定真心,但都欣賞你即使好大機會坐監,你都保持住從政者嘅態度。

早前讀到Margaret《正義與人生》一文嘅時候又諗起你,佢話:「如果都靠希望才能奮鬥下去,那麼一個政治運動就很容易成為施壓的對象,對方目的是以壓力磨滅你的希望⋯⋯將運動的力量建基於『義』之上,那麼運動的力量就不會因外在因素而消滅了。」

無,其實寫咁多都係想話,你已經做得好好,你哋都做得好好。上年見到成班官仔骨骨議員,由以往唇槍舌劍去到真係行出主席台做抗爭,比我認知中嘅你哋都行前咗好大步。一定會有人質疑未夠好㗎喇~咁咪有則改之無則加勉囉!

平時成日mean你,估唔到你入咗去先喺呢度(寫給47人的家書)寫兩句真心話。

Btw,我到而家都無後悔2016年補選嗰陣投咗一票畀你。

新東選民

