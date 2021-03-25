上年，《哈利波特》作者羅琳被指發表歧視變性人的言論，結果被大批曾參演《哈利波特》電影的演員，包括飾演主角哈利波特的拉德克里夫譴責；另一邊廂，飾演戲中反派佛地魔的費恩斯日前則力排眾議，聲援羅琳，並指該些對羅琳的指摘並不理性。

人類文明的開端，不論任何族群，必從第一產業，即農業、漁業以至畜牧業開始發展經濟，有賴於人民積極生兒育女。LGBT群體於成家立室、生兒育女等方面的意欲較低，與早期社會經濟發展的要求矛盾，因此受社會歧視。LGBT群體的權益受到關注，源於服務業的興起。服務業講求創意和思考，絕非「人多好辦事」，LGBT群體在第三產業上，生產力不會比非LGBT群體者差，故社會對LGBT群體的反感已慢慢降低。

現今的新世代，從事服務業者佔絕大多數，無法理解為甚麼會有人對LGBT群體反感。結果，不少年輕人對那些對LGBT群體持不同意見者進行不合比例的抵制，目標是要令該人物失去影響力，從而達到懲罰該人物的效果，是為「取消文化」。

實際上，在英國歷史中，不少LGBT人士縱使對社會作出重大貢獻仍遭迫害。現代電腦之父艾倫．圖靈為同性戀人士，遭英國政府於上世紀50年代以此入罪，並被判處化學閹割，最終因化學閹割所導致的副作用自殺身亡。社會各界當以此為鑑，確保政府往後保障LGBT群體的權益，而不是譴責那些對LGBT群體持不同意見的人。

允許不認同的自由

秦暉教授曾於《南方周末》發表文章〈差異權，還是文化選擇權？〉，以塔吉耶夫《種族主義源流》一書作為切入點，指出需要反對的種族主義，是那種在制度內或制度外的強制行為，亦即以各種方法逼迫人跟從既定的看法和立場。真正的種族多元主義，關鍵在於尊重每個人的選擇，不論他們作出的選擇建基於甚麼原因。故此，真正的種族多元主義，需在主張文化和種族多元化的同時，允許人有選擇文化認同或不認同的自由；允許人有同時認同多個文化的自由；允許人有認同文化中的一部份而不認同文化中另一部份的自由；並禁止任何人將自己的選擇以任何方式強制加諸在他人身上。

秦暉和塔吉耶夫的論述，亦可用作分析LGBT權益以至「取消文化」：支持同志平權，反對對LGBT群體的迫害，不代表要禁止任何人對LGBT群體有不同看法。「取消文化」對個別人物進行抵制時，是訴諸情緒，而不是理性地評價該人物行為上究竟是純粹抒發己見，還是準備傷害LGBT群體的正當權益。

分析羅琳當時的言論，她只是對變性人作出評價，指要有一個新詞形容從男變女的變性人，並沒有反對變性人的正當權益。然而，拉德克里夫認為變性人因在社會受到歧視，其他人「絕對應該支持他們」，故譴責羅琳。實際上，變性人縱在英國社會被不少人所不喜歡，但法治社會中擁有正當權益，安全受到保障，絕不會再有像艾倫．圖靈被迫害致死的事件發生。拉德克里夫無視社會現況，就參與將個人立場通過輿論壓力強制加諸於異見者身上的「取消文化」行動，反而屬不負責任。

「取消文化」以制度外的輿論行強制之實，將支持LGBT群體的立場加諸至異見者的身上，不合比例地對持異見者進行壓迫，明顯地侵犯了他人的言論自由，破壞公共討論，對社會並無好處可言。不論是支持LGBT群體，仰或是反對LGBT群體，均有責任讓討論回歸理性，不要讓「取消文化」的歪風滋長。

楊文俊

自由撰稿人