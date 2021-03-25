被指涉貪的「睇場」大部份來自機場三跑「3303」合約承辦商的其中分判商——德鑄工程有限公司，據知該公司承包逾36個工程，包括紮鐵、釘板、水電、石屎等。對於該公司旗下疑有管工「睇場」涉收回佣，德鑄老闆為愛國團體香港中華工商總會聯席秘書長，他接受查詢時聲稱「呢啲（收回佣者）係吸血鬼，德鑄絕對唔會收一分錢」，更強調公司絕不容許員工收取回佣，若有發現會即時解僱。

發聲明撐國安法

對外界指「德鑄」承包機場三跑工程罕有地不採用「判上判」方法，將36個工種以管工、「睇場」自行請人的方式運作有一定風險。他昨日接受查詢時指「德鑄」透過公開招聘及熟人介紹的方法羅致工人，是業內一種革新方法，認為可減免「判上判」後，工人被「層層食價」令工人收入大減。

德鑄去年2月成立，起初只承接其他分判商工程。王指，「德鑄」去年7月中標，直接承包3303工程合約中最少36項建造業工種，至少聘用1,000名工人。

記者找不到德鑄官網，老闆王漢珽是公司唯一股東，有報道指，他畢業於華南理工大學，是香港理工大學土木及結構工程系博士，曾加入一間美國公司研發及設計複合材料，2010年創立公司，從事複合材料業務，聲稱過去10年間取得多項政府工程合約。

王漢珽擔任香港中華工商總會聯席秘書長，該會榮譽主席不乏人大代表、政協及行會成員，還有24位建制派立會議員作名譽顧問。商會於反送中期間曾登報譴責暴力，並在落實國安法及押後立法會選舉時發聲明力撐中央。