膽結石是常見的膽道疾病，可以引起膽絞痛，也可以引起急性膽囊炎、膽管炎及胰腺炎等併發症，但很多患者並不知道原來膽結石和膽囊癌有密切關連。最近有一位60多歲的女士，因黃膽發現患上膽囊癌，腫瘤阻塞膽管，癌細胞已擴散至周邊淋巴及肝臟，只能進行姑息性治療以延長生命，電腦掃描顯示膽囊有一顆三公分的結石。其實這位患者有膽結石病史超過20年，但只是偶爾飯後上腹輕微脹痛而不以為意，也不知膽結石會引起膽囊癌，因而掉以輕心。她的家庭醫生曾建議轉介到外科醫生進行微創膽囊切除，但她並沒有聽從，當她知道膽囊癌可以由膽結石引致，已經後悔莫及。

膽結石是膽囊癌的主要風險因素，膽結石患者患上膽囊癌的機會比正常人高6至7倍。研究顯示約有70%至90%的膽囊癌患者有膽結石病史，但並不是所有的膽結石病人都會患上膽囊癌。研究清楚顯示一些特別高危因素，如膽結石直徑大於3cm的患者患膽囊癌的風險是直徑小於1cm結石患者的10倍，較大的膽石會長期刺激膽囊黏膜，引致慢性發炎，而慢性發炎是癌症的主要成因之一。另外，如果超聲波顯示膽壁異常增厚有慢性發炎迹象，也會增加膽囊癌機會。當膽結石造成膽囊壁上累積鈣質沉積物，稱為瓷膽囊（Porcelain gallbladder）時，發展成膽囊癌的機會更高。

那麼，是否有膽結石就需要做手術切除膽囊預防膽囊癌呢？由於只有小部份膽結石的病人最終會患上膽囊癌，因此現時醫學上並不建議所有膽結石病人做膽囊切除以預防膽囊癌，需否切除膽囊一般以患者有否症狀為根據，有症狀者患上併發症的風險較高，會建議手術治療。但是，如果膽囊結石大於三公分或已經有瓷膽囊，由於癌變風險高，就算沒有症狀也應該考慮膽囊切除。應否進行手術也會考慮其他因素如年齡及身體狀況，一般而言，年輕的膽結石患者將來患上併發症或膽囊癌的機會相對較高，而手術風險相對較低，就更加值得考慮手術。

沒有特別風險因素又沒有任何症狀的膽石患者可以觀察，最好是每年進行一次超聲波檢查評估膽囊有否變化，如不幸演變成膽囊癌也希望可以及早診斷及治療。當然，患者也要盡量減少其他致癌因素，如肥胖、高糖飲食及缺乏運動，以健康的生活方式减少患癌的風險。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席