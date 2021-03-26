建制派專欄作家屈穎妍日前在《大公報》發表文章炮轟西九M+博物館，但被揭文章有多處謬誤。屈今日再在《大公》撰文，除了就謬誤向涉事人致歉外，仍辯稱「我的錯誤不是重點，重點是，官商有沒有勾結？」並將矛頭指向西九董事局主席唐英年。

屈穎妍日前（21日）在《大公》發表《不要問，只要買，這是行為藝術》一文，被指寫錯周梁淑怡、梁振英、唐英年等人的名銜，其中周梁淑怡昨日（25日）更發公開信給《大公》，指《不要問》一文「完全錯誤」。

屈穎妍向周梁淑怡等人致歉

屈今日在《大公》再發表題為《針對我是失焦了，請回正題》一文，先自比為《國王的新衣》中的小孩，揚言「大家不會追究小孩說話時用字正不正確，文法有沒有誤？因為焦點是：國王，你沒穿衣服！」然後辯稱自己撰寫《不要問》時，「因為事態嚴重，急於撰文」才出錯，於是向周梁淑怡、梁振英和唐英年等人致歉。

致歉過後，屈穎妍即強調目前問題是「（西九）這些天價買賣，到底有沒有官商勾結？有沒有利益輸送？」並狠批「西九董事局用納稅人錢買下中指、性器官及反中反黨『藝術品』」是錯失。

唐英年曾稱「藝術表達應跨越人類所設限制」遭屈狙擊

同時，屈更大翻唐英年舊賬，指唐兩年前接受《堅雜誌》專訪期間，承認自己親自到瑞士爭取購買1.77億元的藏品，並聲稱有了這批藏品「心就定了」。而被記者問到藏品有包括向天安門舉中指的照片時，唐回應指「藝術的表達，是應該跨越一些人類所設的限制」，「如果一件藝術品好明顯是政治化，我覺得已經不是一件藝術品，便不宜展出，我哋本身有專家去評估」。

《蘋果》記者翻看《堅料網》有關報道，發現報道提到，當時唐英年被問及有關藏品包括向天安門及白宮舉中指的照片，會否擔心政治相關的作品引起爭論，甚至被要求撤走時，唐還說「我哋無訂立一個機制話咩情況之下要撤回一啲展覽」。

不過屈穎妍在文中仍質問唐英年，「如果我是記者，我會追問：『你說的跨越限制，是否包括法律？譬如國安法？』」惟唐的有關訪問是在兩年前，2019年3月22日刊登，當時不單止未訂立《港區國安法》，連反對修訂《逃犯條例》的社會運動也未發生。

屈穎妍批西九把納稅人錢倒落海

屈亦批評唐英年指，「不是買之前評估？是花1.77億買回來才評估？如果評估後發現不能展出，豈非白買？納稅人的錢豈非全倒進鹹水海？」，聲稱「小市民不懂藝術，所以你們更加要說服大家、告訴大家，你們用公帑買回來那堆是什麼藝術？對香港藝術發展有什麼裨益？對下一代文化栽培有什麼意義？」

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