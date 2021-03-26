昨有消息傳出教育局將於復活節假期後放寬可回校學生比例，學界則冀達三分二比例，並趕及在今日放學前，即假期前夕公佈。教育局今日發稿，稱考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，宣佈決定所有幼稚園及中小學、補習學校等非正規課程的私立學校，在復活節假期後可安排不多於全校人數三分二的學生回校，上課時間仍以半日為限。

教育局表示，中學可安排個別級別的學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂，而學校不可安排同一級別學生進行全日課堂，避免學生出外用膳；小學方面，學校則可安排個別級別的學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂；上午班／下午班的幼稚園可安排個別級別的學童分別於上午或下午回校上半天課，而全日班的幼稚園則可安排個別級別的學童於上午或下午回校。

當局重申就中學、小學及幼稚園的安排，每節回校學生的數目均須以全校學生人數三分二為限，教育局將於下星期發信學校通知相關細節安排。教育局並指，期望學校能安排各級別的學生輪流回校進行面授課堂，以讓所有學生都有機會回校上課，接受面授課堂的教育，與其他同學一起進行互動學習，促進社交及身心發展。

教育局再提及現行安排下，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，即兩周一檢，教育局會考慮讓有關學校全校恢復半天面授課堂，並鼓勵學校教職員積極參與接種疫苗。

小學校長擬小一生恢復面授課 小六生呈分試後停面授

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早在電台節目表示，相信若教育局放寬至容許三分之二學生回校，除小四至小六的高年級外，學校亦會安排小一的學生回校恢復面授課堂，因他們升上小學後都沒有太多上學機會，讓他們回到校園可有助盡快適應小學生活；而小二及小三學生則可能輪流回校，小六學生完成呈分試及升中選校程序後，則可暫停面授課堂，騰出回校配額，讓其他年級學生輪流回校。

張亦希望當局放寬非接觸式運動的限制，讓學校安排學生在下午時段，回校參加羽毛班及乒乓球等課外活動。

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