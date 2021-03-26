本港疫苗接種計劃自上月26開始，至周五（26日）已29日，科興第二劑亦正式開打。政府晚上公佈接種最新數字，截至26日晚上8時，過去24小時約有5,100人接種第二劑科興疫苗。相比上月26日發稿，開放接種首日，有6,000人打科興第一針，即今日有900人未有如期接種，即逾一成五市民「甩底」。

如同時計算早於上月22日起、獲優先接種的群組，如院舍員工、醫護及紀律部隊等人士，截至本月26日，共約5,600人已接種第二劑科興疫苗，但相比上月26日政府公佈之累計接種科興首針人數（包括優先接種群組）6,600人，換言之即有1,000人「甩底」未如期接種第二針。

單日約8,500人接種第一劑科興

政府周五晚公佈，自上月26日開始疫苗接種計劃以來，政府已為市民接種共約435,100劑疫苗，當中約429,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約278,200名接種科興，約151,300名接種復必泰。

截至26日晚上8時，過去24小時，約有8,500人接種第一劑科興，當中約6,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在私家醫生和診所接種。

本月26日亦是科興第二劑開打首日，截至晚上8時，約有5,100人接種，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約200人在私家醫生和診所接種。惟比對上月26日政府公佈接種計劃首日數字，單日有約6,000人接種首劑科興，即有900人、約一成五人士未有如期打科興第二劑。

科興預約接種甩底率14%

至於預約在8間社區疫苗接種中心接種科興的單日「甩底率」，約為14%；另單日有約4,400名人在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。截至26日零時零分，過去24小時並沒有送院個案。

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