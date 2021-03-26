颱風「山竹」2018年襲港令杏花邨成為重災區，一班居民翌年自組「杏花邨專業監察」，當選業主委員會，踢走連任30年的業委會。去年該邨爆發停止免費派發《大公報》等爭議後，今年除業委會競逐連任，亦有懷疑親建制的團隊參選挑戰，業主大會將於明日（27日）舉行。管理處日前公佈接獲多達3,600份授權票，較去年大增近1倍，現屆業委會更接獲有業主指收到並非自己填寫的授權票副本，懷疑出現「被授權」情況，亦有退休住戶聲稱接獲前中資公司上司來電拉票，業委會形容選情嚴峻，呼籲居民明日親身投票。

杏花邨由港鐵物業管理部管理，每年召開業主大會以選出新一任業主委員會，業主大會明日舉行，今年除了現屆業委會競逐連任外，亦有包括2名前任業委會成員在內的10人「守護杏花團隊」及2名聲稱獨立人士參與。按規定，業主若未能出席業主大會，可提早遞交授權書授書其支持的團隊投票，管理處在接獲授權書後會向業主派回授權書的影印本。

今年近3,700份授權書

現屆業委會主席鄧慧敏稱，日前管理處公佈今年共接獲3,682份授權書，正逐一核對是否有效。鄧稱，即使是居民最關注屋苑問題時的2019年，有效授權票亦只有大約1,600張，資料顯示去年則有約1,800張授權票，故今年有多達3,600票屬較罕見，但她未能猜測背後原因。

鄧又稱，日前有業主向他們透露，他們只填寫了1份授權書，但卻收回2份授權書影印本，其中一份並非他們填寫，業主名稱亦並非他們名字，卻授權了「守護杏花團隊」的成員投票，涉事單位業主已通知管理處要取消該份不正確授權書。她呼籲居民盡快查看信箱了解授權書是否有異常。據了解，管理處昨日發現3、4張類似情況的授權書。

退休中資員工接老闆來電拉票 非居民收宣傳訊息

鄧亦透露，有屬該邨居民的已退休中資員工更接獲其前老闆來電，呼籲他支持「守護杏花團隊」，亦有居民表示他接獲保險經紀的拉票ＷhatsApp訊息，甚至有非該邨的住戶亦接獲拉票短訊。鄧坦言以往未試過出現此類拉票情況，「由街外人向居民拉票，今年真係第一次」。她稱，未知是否因為早前停止派發免費報紙爭議而惹起關注。屋苑去年暫停於大廈大堂內派發《大公報》等，安排引起部份居民反對，其後更受到建制派報章抨擊。

本報接觸到其中一名接獲拉票短訊的陳小姐（化名），她稱自己居於新界區，從未住過杏花邨，本周一卻接獲拉票短訊呼籲她支持「守護杏花團隊」，上周亦接獲呼籲她簽名支持人大「完善」選舉制度的短訊，發出2個短訊的號碼十分相似，其後她於網上搜查，發現亦有其他人接獲類似短訊，「好匪夷所思，完全唔知點解會收到」。她直言擔心自己的電話號碼落入建制派的宣傳網絡。

鄧慧敏亦透露，對方團隊亦以不實資訊作為宣傳，如指控他們將4,300多萬元的儲備耗掉一半，現只剩下2,000多萬元儲備等，鄧指對方只引用了其中一個戶口的款額，她們實際上尚有3,000萬元儲備。

守護杏花團隊成員：會唔會係賊喊捉賊

根據「守護杏花團隊」的宣傳單張顯示，他們聲稱其立場中立，指全體成員不參選區議會選舉、不為任何政治團體站台，並以恢復大堂擺放免費報章、建設寧靜社區作招徠。記者向團隊其中一名成員麥守良查詢，就有出現懷疑假授權書一事，麥稱「我哋絕對無做過種票或佢哋所講嘅嘢，要問就問管理處，我哋唔知發生咩事，會唔會係賊喊捉賊呢？我哋點會咁下流，好似佢哋咁下流」。對於有部份宣傳單張的資訊被指不符事實，他稱所有數據來自管理處及業委會會議內容，資料並沒有錯。他又稱「你哋報章太偏頗，我唔係好想答你」，最終自行收線。

記者再致電另一成員、屬舊業委會的李喜樂，他稱對有懷疑假授權書一事並不了解詳情，需先了解，他又反指對方團體不少網上資訊都是無中生有；被問到他是否與建制派團體或工聯會有關，李稱「呢個問題我唔會答任何嘢，因為我都唔清楚我自己係咩人」，其後又稱家人正等他用膳，暫不想回答任何問題，指會晚一點回電。記者其後將資訊傳給他，他未有回覆。

記者向負責管理的港鐵查詢接獲多少張問題授權票，港鐵稱管理處在收到授權書後，會先將授權書副本交回相關單位業主作確認；在授權限期結束後，管理處會在公證行職員及業主委員代表選舉候選人監察下點算授權書，逐一核對業主身份及資料，將確認有效授權的單位清單張貼在業主大會會場。若管理處在處理授權書的過程中存有疑問，會聯絡業主了解；若業主表示有需要就授權書的真確性，管理處會提供協助。

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