【時事追蹤】

【本報訊】教育局將向全港中小學派內地國情教育書《我的家在中國》繁體版，列為輔助教材及官方中史常識問答比賽參考讀物。本報檢視《我》簡體版，發現書本部份內容失實偏頗，其中一篇關於高鐵的章節，把高鐵香港段天價超支的責任，諉過於被滅村的菜園村村民：「為了說服村民支持計劃，香港特區政府大幅提高徵地賠償……所以，香港的這一段高鐵，建造費用不菲。」

教育局稱將向全港中小學派發2021年繁體版《我的家在中國》作為小學中史文化常識問答比賽參考讀物。該書全套分六個範疇共48冊，由北京師範大學特聘教授檀傳寶主編。本報檢視該書2016年簡體版，書腰列明是「教育部青少年國情教育指定閱讀書目」、「中小學少先隊主題班隊會活動首選用書」。

少先隊全名「中國少年先鋒隊」，由共青團直接領導，旨在培養少年及兒童成為「共產主義事業的接班人」。中共中央上月發文件，指少先隊要通過交流增強港澳台少年兒童的國家認同。

失實稱提高徵地賠償

《我》的其中一冊《開往春天的列車──鐵路》談及廣深港高鐵香港段，內文稱：「這條鐵路正巧必須經過一個叫菜園村的地方，那裏的村民在過去40多年裏，一直過着務農的生活。可必須要拆掉這個村子，才能建高鐵和配套設施。不過，當地的村民希望維持既有的生活模式。為了說服村民支持計劃，香港特區政府大幅提高徵地賠償，菜園村才得以全面清拆。所以，香港這一段高鐵，建造費用不菲，有人開玩笑說，它是世界上造價最貴的高鐵，平均每千米的造價，比上海和北京的高鐵造價貴了8倍。」

原估算650億元的高鐵香港段工程，最終大幅超支至總開支844.2億元。據發展局提供立法會的資料，政府向石崗菜園村村民支付的特惠津貼每戶僅60萬元，合計9,444萬元，佔總造價僅約1%。當局亦有就收回土地權益向業權人作出補償，金額為1.6億元，但收款人多非村民。翻查港鐵公司的解釋，超支理由包括地質複雜、暴雨導致雨水浸毀鑽挖機、工期延長令成本增加、工資及物料價格上升等。曾與菜園村村民一起參與反高鐵抗爭的社運人士葉寶琳稱，教材內容把高鐵超支歸咎於村民是明顯誤導，「高鐵造價同賠償完全係兩個數，咁樣胡亂寫數字係陷村民於不義」。