人大常委會將於下周一、二開會，討論閹割本港選舉制度的詳細方案。身兼港區人大代表的行會召集人陳智思，接受網媒《思考香港》訪問時稱，相信新制度下中央不會容許政府官員或參政班子「Hea做」，否則「我諗你幾年後就即刻俾人換（走）」，他又預料資格審查委員會委員並非「獨立組織」，反而是「內部組織」，為候選人進行「內部評核」。

陳智思接受由全國政協副主席、前特首董建華擔任主席的團結香港基金旗下網媒《思考香港》專訪時稱，相信新制度下議會氣氛回復「理性」後，能吸納本港有能者擔任要職，包括加入選委會，以解決本港深層次問題。

他提到過往與不同的國家領導人會面時，得到很強的訊息是：「如果你唔能夠完成呢個承諾，我諗你幾年後就即刻俾人換（走）」，反映中央是需要一班有能者參與香港管治，對選委會委員有一定期望，不容許參政者「Hea做」。

坊間關注到資格審查委員會的組成，陳智思預料，凡涉及國家安全事務之事，中央不會容許「外邊人」或「第三者」處理，「我相信唔係好複雜，唔需要搵法官，咁多複雜嘢」，因此相信該委員會不會是「獨立組織」，反而傾向是「內部組織」進行「內部評核」。他稱，目前未有聽聞特首會是資格審查委員會委會之一，但他同意若該人有意參選，就不應該成為該屆的委員，強調香港一直有機制防止利益衝突。

不真心認同共產黨為執政黨不應參政

至於該委員會如何核實候選人的參選資格？陳智思表明，參政者一定要真心認同憲法及《基本法》，批評過往有參政者「打着妖魔化國家，將問題、責任『隊』去大陸， 加劇中港矛盾 ，反而唔係解決問題，而係去加劇互相不信任」，直指若有人不真心認同共產黨是國家執政黨，「我自己覺得你唔應該參與，（國家）亦都唔允許你參與」。

若候選人曾出席遊行集會或曾高呼反中國共產黨的口號，能否繼續參政？陳稱要視乎有關人士是真心相信口號的理念，抑或只是隨大隊高呼口號：「純粹係口號式……定係佢自己真係有咁嘅理念，自己都係鼓吹呢樣嘢？」他相信該委員會在候選人宣誓後，會留意有關候選人日後的言行能否履行誓詞內容，以免有關人士「講一套做一套」。

陳重申，中央「完善」本港選舉制度有其必要性，指本港若繼續沿用現有選舉制度選出參政者，不但無法解決香港問題，更會令香港走進「死胡同」，辯稱：「換咗制度，我唔能夠保證可以立即解決所有問題，未必，但肯定有機會。」

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