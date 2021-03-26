旅發局宣佈推出「賞你住」酒店折扣優惠，由即日（26日）起，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，可憑最多兩張的機印收據正本，享用500元本地酒店住宿折扣優惠。計劃共有140間不同星級的酒店參與，包括每晚房價索價數千元的五星級酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店、K11 ARTUS和奕居等。

由下月9日上午10時起，市民可憑消費收據，直接向酒店預訂500元或以上、一晚或連續兩晚住宿計劃，名額有2萬個，以先到先得派發。

酒店住宿期間為4月9日至6月2日

旅發局指，市民需在指定時間內，即5月31日前，在本地實體店舖消費滿800元，最多合併兩張收據的金額，便可在本地百多間酒店，當作現金券500元使用，用作支付酒店花費，包括住宿及餐飲等，而同一張酒店訂單只可使用一次折扣優惠。

酒店住宿期間為4月9日至6月2日，參加者須於5月31日或之前登記入住。有興趣人士可由下月9日上午10時起，直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂房間。酒店收到預訂資料及核實消費收據後，會於48小時內確認預訂，個別酒店或會要求顧客提供信用卡資料作保證金。而登記入住酒店當日，顧客必需提交機印收據正本。

半島一晚$2,796 荃灣汀蘭居僅$272

截至今日，旅發局指計劃共有約140間不同星級的酒店參與。以訂房網站顯示4月9日的二人房價錢為準。名單當中，港島區以「奕居」索價較高，一晚房價為3,121元；四季酒店一晚房價亦要2,240元；香港文華東方酒店每晚售2,250元。

九龍區方面，K11 ARTUS索價較高，一晚房價為3,204元；香港半島酒店一晚房價亦要2,796元；而香港麗思卡爾頓酒店一晚房價售2,340元。

而名單當中亦有不少價錢低於500元的酒店選擇。港島區的酒店名單中，銅鑼灣如心酒店一晚房價僅342元；香港諾富特世紀酒店一晚房價售423元；英皇駿景酒店一晚房價售425元；九龍區方面，位於荃灣的「汀蘭居」一晚房價為272元；位於屯門的悦品度假酒店一晚房價售385元；位於佐敦的香港逸東酒店和木的地酒店一晚房價同樣售420元。

旅發局表示，市民可按自己喜好選擇酒店，並十分感謝參與活動的酒店，希望共同帶動本地氣氛，鼓勵市民在港旅遊，體驗本地酒店服務及設施。

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