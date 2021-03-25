隨着新冠疫苗接種計劃開展，全球各地分別出現接種後的嚴重事故報道。在歐洲，阿斯利康新冠疫苗是焦點。截至3月13日，歐盟及英國共有1,700萬人曾接種阿斯利康新冠疫苗。接種後的嚴重反應，包括15宗靜脈栓塞和22宗肺動脈栓塞，引致歐洲十幾個國家曾經暫停使用阿斯利康疫苗。歐洲藥品管理局（EMA）調查並跟進事件。在3月18日公佈初步調查結果，指暫時不會叫停使用阿斯利康疫苗。原因是出現的嚴重事故個案，遠低於基數預期會出現的栓塞類情況。所以，接種阿斯利康疫苗的效益大於風險。

在香港，至3月21日，超過35萬人接種第一劑疫苗。其中約23萬人接種科興，約12萬人接種復必泰。其間出現8宗死亡個案，7宗接種科興後出現，1宗接種復必泰後出現。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會經初步研究，指無證據顯示死亡個案和接種疫苗有因果關係。認為接種新冠疫苗是效益大於風險。

效益與風險評估，是醫學常用方法。因為醫藥治療，很難完全沒有副作用，沒有風險。所以就要計算效益與風險，考慮值不值得採用這方法。「效益大於風險」這句話，看似簡單，其實有不同解讀。主觀或客觀角度不同，結果也不同。

關於新冠疫苗，最直接想法是接種後差不多等於可以不受感染，而出現未明朗的死亡機率非常之低 ，結論當然是應該打針。不過，另一種比較，是不接種疫苗的風險。假如當時疫情緩和，死亡率是零。再加上官方說法，疫苗有效期為三至六個月。那麼，打針的值博率就明顯下降。

另外，以整體社會角度，大部份人接種了疫苗，就可以恢復經濟活動，當然是非常大的效益誘因。假如從個人角度，就要考慮當事人的健康狀況、病歷、生活習慣、以至價值觀等。舉一個極端例子，一個在荒山野嶺耕種，自給自足的人，接種疫苗的效益不會高。又或者，純以個人角度出發，年輕人即使受感染，後果通常不嚴重。是否效益大於風險，難以一概而論。

當然，以上是學術討論。身體最誠實，這篇週記見報時，我已經接種了第一劑新冠疫苗。渴望、估計、相信、應該，下星期還可以為大家寫週記。

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鄭志文醫生