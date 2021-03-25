《我的家在中國》繁體版被教育局列為官方歷史常識比賽讀物，但《蘋果》翻查該書簡體版，卻發現部份內容硬銷一帶一路。該書其中一冊《條條大陸通亞歐——絲綢之路》稱同學即使不太懂一帶一路也「沒關係」，只需了解它帶來的「福利」。有通識科老師批評，有關內容恐為學生灌輸「有着數就要支持」的價值觀，有違教育理念。

該冊內容介紹絲綢之路的新發展，倡導中國與絲路沿途國家分享優質產能，實現共贏，已經得到亞歐大陸上大部份國家的支持和參與，「或許你仍然不太懂『一帶一路』，沒關係，你只要了解它帶來了哪些福利就好」，交通、商貿、旅遊等範疇的「福利」包括「以後説不定能坐着高鐵或者走高速公路去歐洲」、「中國護照更給力，去沿線國家更方便，有望說走就走」、「留學不用再緊盯歐美，一帶一路上也有很多好學校」、「就業創業不再難，國內沒機會，還可以去國外闖闖」等。

教協副會長、通識科教師田方澤質疑，有關內容叫學生不須認識一帶一路，只需知道其好處，對教育造成很大破壞，「教育上，呢啲講法都係好大鑊⋯⋯有着數我哋就要支持？價值觀係咪咁呢？」

柏林圍牆分隔兩德 教材：再多防線也無法阻擋走向統一

該書另一冊《祖國生日快樂——國慶節》開首介紹英、日、法等的國慶日，提及德國國家紀念日時，稱首都柏林二戰後「出現」一堵圍牆，將國家分為東西德，過28年後拆除，兩德統一，旁邊註解稱「再多的防線也無法阻擋國家走向統一的步伐！」該冊又指英國國慶日期「不確定」，因按照慣例為英王的生日，但現任英女王生日在4月，天氣不佳，故改為每年6月第二個星期六。

歷史學者楊穎宇稱，書中以柏林圍牆來影射中國的用意明顯，提及外國國慶的內容貶意甚濃，在英國國慶日部份，短短百多字講了多次「日子不定」，質疑潛台詞是否該國的制度很不濟：「實情是，英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭4個國家組成，各自有自己的政治制度和國慶日。」他形容該冊外國國慶的章節內容令他譁然，「必須要有『家長指引』」。

記者 關玉婷

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