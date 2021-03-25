從美日「2＋2」到美中阿拉斯加「2＋2」會談，美國一直把維護台海安全作為對抗中國霸權的工具之一。中國外交部不僅抨擊美日狼狽為奸，楊潔篪更在美中會談中對美嗆聲：「中國人不吃這一套。」中國不斷祭出戰狼外交與美日對陣，恐怕已經不擔心把美中關係推到崩潰的臨界點。而台灣人現在竟然把兩岸和平寄望在中國身上，而不是美國，這是否太不現實？但是民意的反應卻是如此，半點不假。

3月20日由台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會共同舉辦的「拜登新局與台海安全」民調發表會，其中比較有意思的數據有兩項：一是在「美國是否真心幫助台灣」問題上，高達61.1%認為美國是想利用台灣，僅21.3%認為是真誠的要幫助台灣。二是在「是否支持開啟兩岸對話」方面，高達77.9%的民眾表示支持，僅13.7%不支持。

這兩個數據說明一件事，過去美國一直強調台海緊張，中共可能隨時會攻打台灣，所以必須把台灣武裝成一個「刺蝟島」。但是，台灣人顯然是不相信美國「狼來了」的說法。

反觀，在中共的文攻武嚇之下，台灣多數人認為兩岸應該開啟對話，甚至在問到「中國六年內攻台的可能性」時，民調也顯示有63.3%的受訪者認為不可能，只有29.1%認為可能。這等於是間接否定美軍印太司令戴維森對國會作證說「中共可能在六年內攻打台灣」的說法，這是台灣人對拜登政府防衞台灣的說詞沒信心，還是傾向相信中國會堅持和平統一的政策？

這是相當弔詭之處，也許是美國用西方的戰爭邏輯來解釋東方的戰爭與和平的關係，並不相容所致。西方的戰爭邏輯最典型的是古羅馬人所說的：「想要和平，先準備戰爭。」但是，東方的戰爭邏輯是「不戰而屈人之兵」。所以，在西方為了和平，戰爭是必然會發生的事，但是東方卻認為，能夠不發生戰爭，而能維持和平，這才是最高的戰略。

票投「抗中派」但仍想避免戰爭

為此，中國人就特別講究戰爭的「正義性」，正義的來源是不先攻擊別人，軍事準備只做防禦性的作用，這也是毛澤東所創造的「積極防禦」的戰爭理念。當然，西方也有防禦的概念，就是在受到第一擊時，才做第二擊的反應。這是核子時代「相互保證毀滅」的戰爭觀，問題是冷戰時期從來也沒有發生過核子大戰，所以西方的第二擊防禦，似乎是無效的戰爭觀。最後還是只能利用傳統戰爭的模式，在沙漠之地追逐敵人，這個結果讓人看到美國積極的攻擊性，而沒有「積極防禦」的人權價值觀。

因此，美國一方面到處講求人權的價值觀，一方面又不斷的在中東的沙漠地帶發動戰爭，這不僅是戰爭與人權的矛盾性，也是戰爭與和平無法共容之處。台灣人也許看到這些矛盾之處，所以擔心拜登政府一方面斥責中國不重視人權，一方面又要把台灣武裝成「堡壘」，想要以戰止戰，這種作法可能讓不必要發生戰爭的兩岸關係，最終必有一戰。這才會衍生出不少人認為美國其實只是為了「利用台灣」。

東西戰爭觀的不同，也自然導致台灣人寧願相信中共會維持和平，而美國一再武裝台灣，並不能真正帶給台灣和平。因此，台灣執政者在選舉時高唱「親美抗中」，其實只是一種假象，在選舉激情的催化之下，人民會把選票投給「抗中保台」的主張者，但是回到現實生活，大家還是比較能夠理智的思考誰才能真正帶給台灣和平。

在這種現實的環境之下，台灣人把和平寄望在中國之上，而不是美國，必然有其中的道理，除了東西方的戰爭觀不同之外，也許民族所凝聚成的「想像共同體」，以及血緣、風俗習慣的相同，也是原因之一。

王崑義

台灣國際戰略學會理事長