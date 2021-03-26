前年太子8.31事件三個月，大批市民到太子站悼念，並在旺角聚集堵路，爆發警民衝突。餐廳職員被拘控非法集結及管有雷射筆，案件審訊時，辯方要求剔除被告招認錄影會面，指警員引導被告作出假招認。惟裁判官黃士翔今裁決時拒絕剔除，認為沒證據顯示警員引導被告招認，而且被告回答開放式問題時，可說出案發細節，不似造假，王官根據被告的招認裁定非法集結罪成，將他還柙至下月15日判刑，以等候索取背景及心理報告。

被告呂葆華（33歲）被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，指他於前年12月1日，在旺角彌敦道及亞皆老街交界參與非法集結，並管有一支雷射筆。被告今步入囚室時，有聲援市民向他打氣謂：「撐住呀！手足！」被告聞言回眸，緩緩點頭。

被告有讀寫障礙 但能閱讀及明白權利條文內容

審訊期間，辯方要求法庭剔除被告的招認錄影會面，指警員拒絕讓他見律師，並誘使他作出假招認。就此，控辯雙方均傳召了專家證人，分析被告招供的心理狀態。雙方沒爭議被告有讀寫障礙。

黃官今裁決指，控方專家的分析合理及中立，但辯方專家不夠獨立，非常依賴被告所述作為事實基礎，沒要求被告進一步解釋案發過程，全盤接受其說法。因此，法庭只會依賴控方專家意見。

辯方指被告容易受人影響，而且因為有讀寫障礙，不明白羈留人士通知書所述的權利。但黃官認為，這不表示被告會作出假招認，當控方要求他在庭上讀出有權找律師的相關條文時，他能閱讀及明白內容。

審訊時被告供稱，當其母親問警員可否找律師時，警員稱案件很簡單，不用找律師。黃官質疑當時被告亦在場，但他沒有進一步要求找律師，及後在盤問下才首次透露因當時警員不讓他說話，故這明顯不是事實。

因此，黃官不接受被告所說，他曾經要求找律師卻遭警員拒絕，裁定警員已向被告清楚解釋其羈留權利，被告清楚知道自己有權找律師，但他沒提出要求，而警員從沒威逼或利誘他招認。

管有攻擊性武器罪不成立

黃官續指，沒證據顯示警員曾教被告作答，或供稿讓他照讀招認。錄影會面顯示，警員提出開放式問題後，被告可回答細節，並非僅是確認問題，其表現不似正在作出假招認。黃官認為，被告的招認真實及可靠，雖有矛盾之處，但相關部份並不重要，故不會行使酌情權剔除其招認。

黃官指，根據被告招認，他事前因看到網民號召，故去現場參與集結，至警方開始驅散才離開。他當日戴上手套，是為了避免留下指紋，並在有需要時協助堵路。因此，被告明顯是非法集結的一份子，必然知道其行為破壞社會安寧，故裁定他的非法集結罪成立。

至於管有攻擊性武器罪，被告在錄影會面中表示，只打算用雷射筆照射警車，從沒打算照射或傷害警員。黃官認為，案發時被告身上沒有其他物品，而涉案雷射筆藏在袋內，不排除他確實不打算用來傷害警員，故裁定他罪脫。

被告指有白衫警向他表示「你係曱甴，唔使搵律師」

辯方求情指，被告已有悔意，並且積極反省，積極配合法庭社工，參與善導會提供的課程。而善導會表明，日後會繼續跟進被告情況，被告亦願意配合。

辯方指，案發當晚，大部份示威者均在旺角道聚集，被告身處的亞皆老街位置之集結暴力程度較低。當日被告抵埗時，現場已有人堵路，他沒參與或使用暴力，並於警方驅散時立即離開。此外，網民原本號召示威者去太子站集結，但被告去了旺角站，顯示其計劃程度不高。辯方強調，被告沒有參與組織、帶領或煽動事件，案中參與程度低。

黃官問辯方，若果依賴控辯雙方的專家意見，是否足以了解被告的精神健康問題。辯方認為，雙方專家的診斷已足夠，除非法庭欲了解被告的犯案動機及現時態度，便可考慮索取心理專家報告。

黃官最終接納辯方意見，將案件押後至下月15日判刑，等候為被告索取背景及心理專家報告，其間被告須還柙。

早前審訊時，辯方反對將被告的招認錄影會面呈堂，指被告曾要求見律師及家人， 但遭警員拒絕，其間有白衫警向被告表示「你係曱甴，唔使搵律師」。辯方指另有警員誘使被告謂「錄影時合作的話，好快就可以離開」，警員則否認。

【案件編號：WKCC2323/20】

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