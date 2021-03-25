【本報訊】路透社昨日引述外交人員指，香港特區政府向多國領事館發信，要求停止接受以英國國民（海外）護照（BNO）作為旅遊證件，只承認特區護照。有西方資深外交人員透露，大部份國家都會無視這項要求。

港府向14個國家領事館發信，有外國使節認為是外交冒犯之舉。報道引述一名看過信件的資深外交人員認為，港府只是一廂情願，並無權要求其他國家承認哪些護照，大部份國家都會無視港府要求。另一名外交人員則形容港府做法形同挑釁，有別於港府一貫重視、作為國際金融中心定位的傳統做法。

針對工作假期

報道提到，目前不少香港年輕人以BNO作為申請工作假期的旅遊證件，本港現時與14個國家達成工作假期協議，包括英國，而部份達成協議的國家包括日本、南韓、意大利及新西蘭向路透社證實，仍然承認BNO作為申請簽證的旅行證件。南韓外交部稱未收到港府信件，收到信件的匈牙利則稱，開始討論修改工作假期計劃。

其他國家包括美國，芬蘭和挪威都有類似工作假期安排或學生交流的簽證給予持BNO人士申請。美國國務院發言人回覆指，仍然承認BNO作申請簽證及到美國旅遊的證件。

英國1月31日起開放符合BNO資格的港人，申請BNO居留簽證，住滿六年可申請成為英國公民，預料吸引30萬港人移英。中國政府和港府同日起不再承認BNO作為有效旅行證件和身份證明反制。

香港政府回應報道指，自1月31日起，BNO不會在港獲承認為有效旅行證件和身分證明。據此，工作假期計劃下的香港參加者只限於香港特區護照持有人。香港特區政府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。