近日香港女子足球聯賽，有多場賽事腰斬取消，原因是龍門框高度不一；然而足球比賽最起碼還追求形式上的公平，政治問題就沒公平可言了，特區政府對待兩種疫苗的「搬龍門」標準被質疑「大細超」，引起公眾廣泛的討論。

特區政府於24日突然叫停德國BioNTech復必泰的mRNA武肺疫苗，更一度彈弓手，先復打再停打，其原因「只不過」是部份生產批次——即210102的疫苗，部份樽身有裂痕，部份有樽蓋鬆脫或污迹。即使衞生署署長陳漢儀聲稱現場的醫護人員本身已會監察接種過程，一旦發現藥樽異常，便會丟棄更換，以至更早已為疫苗作「無菌測試」，發現一切如常安全，然而特區政府仍要在沒有任何證據證明疫苗出問題的情況下，全面停打復必泰，甚至多達1.1萬劑已解凍的疫苗，全數因此浪費！這種極度小心謹慎的態度，令人印象深刻。

早前特區政府不斷呼籲市民盡快打疫苗，更不斷強調打疫苗的好處多於其可能副作用的壞處，而食衞局局長陳肇始更在15日一再強調，如疫苗接種率未如理想，則不排除再收緊社交距離措施。那麼這1.1萬劑疫苗「倒落海」，究竟有沒有必要呢？陳肇始引述代理商說法，指「未有發現任何理由（認為）產品安全係有風險」，那麼為何要突然如此「謹慎」？如果只靠目測，已經能夠分辨包裝是否有問題，而目前已接種的15萬劑復必泰疫苗，完全沒有任何證據涉及安全問題，那麼為何要全面停打？

雙重標準有如國安法

反之觀乎政府對待中國科興疫苗的態度，則完全南轅北轍！至今已有九人在接種科興疫苗後死亡。根據政府說法，目前沒有任何證據顯示相關死者的死因與打疫苗有直接關係；然而相關專家亦同時承認，要再進一步研究，才能排除疫苗與死因有任何的「非直接」——即間接的關係，那麼為何不用停打呢？

比較政府在兩種疫苗上的取態，就是「疑點利益歸於科興」，對科興疫苗下了「無害假定」，必須先證明確立科興疫苗有害，才會採取行動停打；但反之對復必泰疫苗，則採取了「疑點利益歸於市民」，對復必泰採取了「有害假定」，有如《國安法》的被告人，即使政府自己證明了相關疫苗「沒有害」，但仍要進一步「自證清白」，以更高門檻去令政府確信，相關疫苗絕對沒有危險，否則就是全面停打。這種做法進一步加深市民的疑慮，認為特區政府的決定完全不科學，而是政治，更是採取了雙重標準的「搬龍門」。

一如早前疫苗到港時，中國科興來港就有特首「多謝國家」，然而德國復必泰來港，即使代理商是中國的復星，卻未見林鄭多謝德國或中國，即引來疑問——為何政府對待疫苗要雙重標準？

一位西醫在解說時寫了一句科興「聲譽不好」，衞生署竟指這是「抹黑科興疫苗」，然後宣佈收回該診所的疫苗。相關疫苗的聲譽不是疫苗供應商的事嗎？為何政府要代科興出頭？當一隻疫苗的第三期臨床測試，無法刊登在國際承認的醫學期刊之上，這句「不好」不是事實嗎？已經是輕描淡寫了，竟還要老羞成怒？究竟供應科興疫苗是商業合約，還是國家任務呢？

這種對待「國貨」雙重標準的做法，其實已不是首次，例如食物安全問題上，如歐洲個別地區的禽鳥爆發禽流感，政府常把該國家的所有禽鳥立即禁止入口，但反之在中國爆發，則只會有限度禁止個別農場或至多是地區，而從來不會全國禁止入口；同樣道理，黑色旅遊警示，適用於全地球，卻不適用於中國大陸，理由是大家是「一國」，忽然「旅遊」又不可以警示了！結果就是，即使來自中國的產品如何安全，由於政治化的處理手法，市民都會懷疑這是政治而非專業的結果，這絕對是政府咎由自取。當政府一再「搬龍門」，市民對科興的信心只會更低，這真的是政府想達成的結果嗎？

林忌

時事評論員