【本報訊】建制派繼早前封殺議員提出臨時動議後，立法會昨於建制派支持下，再通過修改《議事規則》，引入「停賽」機制、罰款，以懲罰違規議員，並設定發言時限等，令日後議會抗爭空間近乎零。熱血公民的鄭松泰則揶揄建制做法，指日後議會內也是「愛國者」，再收緊《議規》是多此一舉，扼殺僅餘的議事空間。

可罰議員停賽扣薪

建制派趁民主派全面撤出議會，再為收緊《議規》加速。今次修改除了可以對多次行為不檢點議員動議「停賽議案」及扣起酬金，更削減議員提出中止待續議案的權力，日後再不適用於辯論附屬法例、取消議員資格議案等，令議員用拉布等方式作議會抗爭的空間將收窄至近乎零。

支持收緊《議規》的新民黨主席葉劉淑儀認為，《議規》有很多漏洞，嚴重影響立法會工作和效率，認為現時罰則不足，導致以往有議員不斷叫囂、中斷議會，即時被逐也很快便能返回議事廳；經民聯林健鋒指，「攬炒派」議員近年瘋狂濫用《議規》，令多項法案不能及時審議，經濟民生法案亦未能及時通過。民建聯李慧琼提到，去年的內會選舉因為被拖延，導致未能選出主席，令部份法例未能如期審議，今次修訂可以填補「真空」，以免審議再被拖延。

熱血公民鄭松泰則發言時指，他未深入研究今次修改《議規》對議事文化的影響，但認為今次修改《議規》將扼殺僅餘的議事空間，「其實議事文化已所餘無幾」。他又說日後能進入議會的人，也是經過資格審查委員會篩選，成為議員的也是「愛國者」，若日後有議員能被罰，「愛國者嘅門檻係咪未免太兒戲呢？」他直言，立法會如今再修改《議規》已是多此一舉。最終議案獲建制派議員支持下通過，醫學界陳沛然和實政圓桌田北辰缺席投票，唯一投反對票的只有鄭松泰。