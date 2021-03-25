【本報訊】香港仔玉器店一名六旬女東主周二晚遭賊人潛入盜竊，她揭發事件追出與賊人糾纏拉扯，賊人為求脫身竟使出過肩摔將她撻落地，有市民拍下事發經過引起熱議。女店東昨向本報透露，指賊人為慣匪，曾偷走價值2,000元玉器「日日偷我嘢，偷到我驚」，更指事發當日賊人曾於店內逗留兩小時，並欲偷走280元玉鈪。她又指手上價值九萬元的勞力士錶亦損毀，損失慘重。

本周二傍晚6時許，有市民在巴士上拍到一名中年男子在香港仔成都道與一名戴冷帽老婦拉扯，其間男子將老婦過肩摔撻落地，附近店員追出阻止，男子最終逃去無蹤，短片事後於網上瘋傳。

摔爛九萬元勞力士錶

本報昨到成都道找到片中遇襲老婦，她是玉器店東主劉女士（61歲），她憶述時發經過時指，賊人當日下午4時已在店舖，逗留兩個小時始離開，「黑黑哋，肥肥哋，幾壯健，大約40歲」。她指賊人為慣匪，故當時特別監視其一舉一動。其後賊人離開店舖，劉女士發現他已偷走玉手鈪追出大叫，「你啲嘢未畀錢，畀返我啦。」兩人糾纏期間，劉女士遭對方「撻生魚」摔在地上，「跌親個頭，整爛埋隻撈（勞力士），應該值九萬幾蚊，成個殼爛晒」。她稱，過去賊人曾於店中偷去2,000多元玉器，今次偷去的玉手鈪價值280元，她事後拒絕送院繼續看舖，惟坦言「以後唔敢追賊」。