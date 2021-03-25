【本報訊】接種武肺疫苗後死亡個案不斷上升，加上復必泰包裝出問題要急煞停，疫苗信心危機擴大之際，港府宣佈第二批共100萬針的科興疫苗昨午已抵港。惟暫時僅得26.9萬人接種了第一針科興疫苗，近日平均只約6,000人登記打科興，前日更急跌至4,500人，預期疫苗到港後或需「責貨」較長時間才有人接種。

科興首批100萬針上月19日抵港後，另外100萬針昨再抵港，尚有550萬針未赴運。以目前本港不足30萬人打了第一針科興，百萬劑料有排打。根據科興提供文件，疫苗在2℃至8℃冷藏下，有效期約12個月。

崔俊明轟復必泰欠責任感

接種科興後死亡的事故增至九人，至昨晚8時的過去24小時，網上預約接種第一及第二劑科興的市民，由之前一日6,900人急跌至僅約4,500人。目前累計約420,900人接種首針，其中約269,600人接種科興，約151,300名接種復必泰。

本報記者昨早到沙田源禾路體育位館的接種中心視察，發現人流明顯較疏落。市民今起可接種第二針科興疫苗，參與計劃的私家醫生鍾偉傑擔心疫苗屢生事故，會影響市民對接種第二針的信心，指已為300多人接種首劑科興，只有數人有發燒和頭暈等常見副作用，建議市民應盡量於兩個月內打第二針。

另外，復必泰因包裝有瑕疵而要煞停接種，造成混亂。公務員事務局長聶德權昨日堅拒交代實際接獲復星醫藥通知的時間，但承認早上8時前已收到通知，但因當時未掌握全面資訊，結果延至10時才公佈停止接種，令接種中心出現「又打又唔打」的混亂情況。他對接種者造成不便感「唔好意思」。聶又指當局盡快釐清現有的批次能否接種後，便會為已預約人士重新安排接種日期，他們毋須再上網預約。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目表示，復必泰疫苗「樽蓋鬆脫」與固定膠塞的金屬環鬆脫有關，或因生產機器疲勞，導致蓋上金屬環時壓力不足所致。他指樽蓋鬆脫及樽身有污迹等問題，藥廠做品質控制時應可憑肉眼察覺，而藥廠事後亦沒有向港府提供任何後續安排，狠批藥廠欠缺責任感。

崔俊明又指若現有批次確實有問題，則要由德國再運送新一批疫苗來港，估計至少需要三至四日。