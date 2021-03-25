【本報訊】瑞典服裝公司H&M抵制新疆棉的舊聲明遭官媒翻炒，觸發中國近年罕有的大型抵制西方品牌運動，H&M及Nike成最大目標，商場拆H&M招牌，市民燒Nike波鞋，與西方服飾品牌解約的內地藝人不勝其數。昨有更多品牌被點名批鬥，中國外交部發言人華春瑩續煽動說：「中國人民的民意不可欺、不可違！」

今次批鬥外國牌子之風由前天共青團中央微博發起，昨由官媒《人民日報》接力，點名更多外國公司，包括瑞士良好棉花發展協會（BCI）內的Adidas、Nike、New Balance及Burberry，被指同樣曾發聲明抵制新疆棉。

網民製350「抵制全名單」

網民再在BCI名單案起底，驚覺大量公司發表反新疆棉聲明，製作350個BCI會員的「抵制全名單」，終激起現代義和團反西方浪潮。

H&M及Nike在今次事件的風眼，四川成都有商場擅自拆下H&M廣告招牌，獲官媒《環時》轉載力讚「維護祖國利益」；新疆和山東有商場強令H&M關店，要求H&M道歉；有女學生在H&M舉牌抗議，因店員沒太大反應，遭網民指罵「商女不知亡國恨」；H&M分店在網上亦被消失，百度地圖等搜不到分店地址。

網上亦流傳多張焚燒Nike波鞋的相片，Nike同時被多名藝人解除代言，但產品未有像H&M一樣於各大電子商務下架，反而在專門於內地網購波鞋的得物App爆買，每分鐘都有人落單。在北京的實體店，有Nike店員稱Air Jordan系列已賣光斷貨，稱「剛性需求」，網民直斥「鍵盤愛國，一邊衝明星要求解約，一邊趁降價多收幾雙。Nike及adidas昨沒新回應，日企無印良品中國總部向《環時》稱繼續使用新疆棉，被該媒體嘲為「滿滿求生欲」。晚上微博熱搜榜十大新聞，全部都是與抵制洋品牌有關。

華春瑩：中國人民意不可欺

官媒及中共組織一連兩天翻炒一年前的舊聲明，英美傳媒分析指，中國官媒聯手策動「官方攻擊」 炮製「零售民族主義」施壓西方。華春瑩昨日在外交部記者會有備以來，先稱「沒有關注」這些聲明，並表示「中國的市場就在這，不需要我們去專門搞甚麽脅迫」。她又展示兩張相片，一張是美國黑奴被強迫在棉花地裏採摘的照片，一張是新疆棉花田機械化採摘的照片，指有關新疆強迫勞動摘棉花的指控根本不存在。她又強調：「現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃着中國的飯，一邊砸着中國的碗」；又稱「中国人民的民意不可欺、不可違」。中國商務部則稱「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」，呼籲企業糾正錯誤。翻查資料，華的相片應是1968年由Danny Lyon拍攝，並非講述「黑奴」，而是講述25萬名美國受不平對待的囚犯。

外國服飾產品來自新疆強逼勞動，2019年起已被《華爾街日報》及《紐約時報》等多個媒體指控，國外早已關注，故在網站留下當時對媒體的回應，成為今次被中國官方翻炒的依據。BCI在2020年10月發聲明，稱「新疆持續存在強逼勞動及其他侵犯的指控，農場層面不斷增加強迫勞動風險，經營環境難以持續」，故暫停在新疆發放BIC的棉花許可證，連帶BCI入面的會員都不能使用新疆棉，現時中國官媒以「幕後黑手」來形容BCI。

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