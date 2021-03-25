【雙重標準】梵蒂岡國務院與各國關係部門秘書長、總主教加拉格爾（Paul Gallagher）接受傳媒專訪，談及教廷為何對香港遭中國政府打壓一直保持沉默。他坦言有苦衷，認為發表聲明的作用不大，因香港教區內部對此亦有分歧，發聲明恐怕反令教區及與教廷的關係變得更複雜。

雖然教宗方濟各在去年底出版的新書《讓我們夢想》（Let Us Dream）中提及維吾爾族所受的打壓，但教廷官方一直未有就中國打壓新疆維族及香港民主運動發聲，只批評緬甸軍方暴力鎮壓示威，備受批評。

加拉格爾接受耶穌會期刊《America》訪問時回應說：「我相信你會發現，教廷並沒有一套政策、一套外交政策去譴責幾乎全世界，而很多、很多國家都有侵犯人權情況。」對於香港問題，他清楚指出「香港教區本身就此亦明顯有分歧。你可說，一方親北京、一方希望香港有更大的自由和更多豁免例外。我們嘗試跟當地教區商討，做我們能做到的事。」

「可跟不同形式政府並存」

他又補充指，「我不認為發表譁眾取寵的聲明會很有效。我覺得你要問問，發表這樣的聲明會有甚麼效果？會帶來正面改變？還是會令教區及與教廷的關係變得更複雜？到目前為止，我們覺得用對了方法。」

但加拉格爾強調教廷支持民主。他說：「梵蒂岡第二次大公會議，以及之前的教宗庇護十二世，都說明民主所代表的政府模式，跟福音精神非常配合。但明顯地，我們相信民主有不同形式、民主必須融入文化。」

他強調，「教廷支持民主。但教會歷史顯示，我們可同時跟不同形式的政府並存。民主是相對新的產物，在有些地方行得好，但一如我們最近所見，民主往往受到挑戰及威脅，不為所有人接受。現在教會必須認定這個事實。」他以緬甸為例，「我不相信政變會被推翻」，但對於當地及其他地方的民眾所表達對自由的強烈渴求，他形容是「基本」，教廷非常支持。

香港教區主教楊鳴章逝世已超過兩年，繼任人選遲遲未落實，加拉格爾表示：「教廷很希望能任命香港教區主教，但事實證明這是一個複雜的過程，而且困難重重。這似乎又回到這位教宗任內的經典範式：有些結必須要解開，但並不容易。」他不清楚短期內會否有任命，因這是教廷萬民福音部負責。

提及教廷跟中國政府的關係，兩國在2018年就主教任命簽定臨時協議，但被問到他或國務卿帕羅林樞機會否訪華，或中方同級外交人員會否訪問梵蒂岡時，加拉格爾指現階段未有計劃。《America》期刊