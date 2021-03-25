【本報訊】上訴庭說明共同犯罪原則適用於暴動罪，有大律師解釋，共同犯罪計劃不必只有單一目的，可同時包含不同種類的不合法活動，參與者之間毋須有明確協議，「一個眼神都得」，又或靠默契行事。近年出現的「兄弟爬山」，自發在不同地點「各有各做」的抗爭活動，就算毫無協定，也可能構成共同犯罪。

衍生罪行視為犯案計劃

該名大律師提到，共同犯罪原則還有延伸形式（extended joint enterprise），假如原有犯罪計劃衍生其他罪行，而該罪行是可以合理地預見到可能發生，也能視為犯案計劃之中，「真係好闊」。前年不時有未經批准但和平的公眾活動，演變成暴力場面，大律師認為原有活動的組織者或網上傳播文宣者，也有可能墮入共同犯罪。

示威運動期間有俗稱「家長車」，即市民駕車往示威現場接載示威者，同類行為被上訴庭列為共同干犯暴動的例子。大律師指出，判詞表明一旦示威活動由和平變成暴力，市民就應離場，反映了法庭對於維護公共安全的尺度。

判詞提及除了共同犯罪原則，現行法例亦有「協助、教唆犯罪」的罪行，兩者均可用於檢控協助犯案者，應用範圍有重叠。大律師解釋，「協助教唆」一般針對身處現場協助犯案的人，而且要把主犯入罪才能使用，但主犯有時未能定罪，甚至拘捕不到。