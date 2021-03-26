由2014年起以民主黨成員身份，當選為東區南豐選區議員的張國昌，據報近日因家庭理由退出民主黨。

有傳媒報道指，張國昌上星期因家庭理由，向民主黨提出退黨申請。被問到是否與《國安法》有關時，張表示沒有補充。

現時東區區議會網頁上，張國昌資料的頁面中，「政治聯繫」一欄已經懸空；同時，民主黨的網頁中，已刪去有關張國昌的簡介。

2014年補選中當選 為民主黨守住議席至今

張國昌於2014年南豐選區補選中首次當選為區議員。當年該區原區議員民主黨梁淑楨，因中風缺席多次區議會會議，被區議會以閉門會議通過，拒絕讓她「請病假」而失去議席。時為梁淑楨助理的張國昌遂代替梁淑楨保住民主黨的議席，成功撼贏對手，時為東區區議會主席民建聯黃建彬的助理李清霞。

之後2015年及2019年的區議會換屆選舉中，張國昌都擊敗建制陣營挑戰者，守住南豐區議席至今。

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