自從主管港澳事務的國務院副總理韓正早前「下旨」，要求解決香港房屋問題後，部份左派針對林鄭政府攻勢又再上升，除了擴大致「鬥地主」，西九文化區M+博物館收藏艾未未向北京天安門廣場舉中指作品，又成為左派、梁粉攻擊林鄭政府新戰場。有政界及一些前西九管理局中人認為，表面上事件是針對現任西九主席唐英年，「實際係針對林鄭，仲有一班商界政治代理人，借北京落實全面管治機會，想將呢班左派一直唔妥嘅人拉落馬」。

針對愛將馮程淑儀

有前西九管理局中人直言，今次左派翻炒舊聞批鬥M+，表面上是針對當時決定接受由希克博士成立的基金捐贈、包括艾未未藏品的主席唐英年，「之後林鄭做政務司司長，接唐英年做西九主席，件事好似唔關佢事，但唔好忘記討論接受有關藏品時候，林鄭已經以發展局局長身份，坐係西九董事局入面，如果左派、梁粉燒落去，林鄭亦唔可以甩身」，而且林鄭安排愛將馮程淑儀任西九署理行政總裁，「𠵱家左派攻擊M+展出艾未未舉中指作品，明顯針對作為署理行政總裁嘅馮程淑儀，難免會令人諗，真正想批鬥目標其實係咪林鄭？」

另一政界中人更認為，從工聯會吳秋北公開撰文批地產商，「鬥地主」之風似有升溫迹象，「屈穎妍寫文，屈周梁淑怡係西九董事，有份支持接受艾未未作品，唔好忘記周梁係自由黨元老級人物，自由黨代表一班傳統商界同地產商利益，抹黑已退出政圈嘅周梁，真正目的係乜？呢個先重要」。

他又認為這場內鬥林鄭應早已「聞到味」，林鄭前日係《香港經濟峰會2021》發言，提及香港今天局面，「不單止是特首或政府，很多人處於很重要的位置」未有去完善制度，甚至「視而不見，或是見而不理」，「其實係反擊左派、梁粉攻擊，唔好當唔關佢地事」。

季陶

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