【721元朗黑夜】

【本報訊】721白衣人暴動案審至第23日，「飛天南」吳偉南日前辯稱有人告訴他群眾要「拆祠堂」，故他揮棍趕人欲保護村民。惟法官葉佐文昨質疑，畫面所見涉案路段寬闊，「前前後後都可以行」，群眾大可另覓他路，毋須與村民對峙，質疑「如果得幾個村民，對面有幾十人，點樣擋到佢哋去唔同村拆？」吳稱牌坊是必經之路。案件作供階段結束，押後至4月28日結案陳詞，同日處理兩名認罪被告的答辯。

飛天南早前供稱，英龍圍牌坊外一名他認識的「Kitty姨」向他表示群眾「要入嚟拆村、拆祠堂」，他擔心外人入村損壞財產和傷害村民，遂上前呼籲群眾和平散去。他昨在辯方覆問下補充指，各村祠堂裏有古董花瓶和祖先神主牌。法官葉佐文詢問，是否五條村的五間祠堂都座落在不同地點，飛天南回答是，亦表示不清楚群眾要拆哪座祠堂。

辯方稱接棍是「收回」

葉官聞言質疑：「如果得幾個村民，對面有幾十人，點樣擋到佢哋去唔同村拆？」且畫面所見，朗和路沒有圍板，「條路咁闊，前前後後都可以行」，群眾大可另覓他路。飛天南回應謂：「喺呢個位置，梗係喺呢個位擋」，又指該路段是通往各村的必經之路。

控方再盤問時引用地圖，指出除了由朗和路進入五和路外，亦有其他路線通往各村，如東頭村便可經元朗西鐵站G1出口前往。飛天南欲反駁：「不如咁講啦……」葉官打斷他謂：「你不如答咗問題先啦，我再畀時間你解釋。」飛天南始承認有其他路線，他其後補充指，平時村民及車輛多數使用涉案路段進入村內。

控方指控飛天南當晚從格仔衫男手上接過木棍，辯方昨播片，指格仔衫男的棍狀物最後「收回」他手上，重申飛天南是從黑衫男手上搶得棍狀物；控辯雙方估算該棍狀物長約2呎半至3呎。飛天南最後澄清，他並沒「驅趕」群眾，只是用自己方法希望群眾「走晒」，如果他們沒「返轉頭」，他就不會主動上前。飛天南作供完畢，餘下被告選擇不作供，亦不傳召證人。

餘下被告依序為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、鄧英斌以及蔡立基（40至61歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）早前承認暴動罪，還柙候判。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20