【本報訊】辯方唯一一名辯方證人昨出庭，由「飛天南」吳偉南所傳召，是當晚案發前他所到訪的涼茶舖的老闆娘（圖）。老闆娘稱飛天南「南哥」是常客，「熟到識佢仔女」，力證飛天南案發當晚曾到店內吃飯，離開時還問她吃不吃燉蛋。老闆娘盤問下堅稱，得悉南哥要受審後，就與這位「熟客」再沒來往。

稱本月才獲悉吳受審

飛天南的代表大狀劉啟賢昨透露，有三名辯方證人稱受騷擾，指有網民公開他們店舖的資料及相片，不願出庭作供。法官葉佐文聞言謂：「如果遇到騷擾，應該報警喎。」辯方索取指示後最終傳召一名證人，控方同意不用讀出證人全名，改以「傳紙仔」方式呈上。

證人X稱在鳳群街經營涼茶舖，案發時已認識吳一至兩年，對方每星期會光顧兩至三次。X憶述，案發當晚吳9時多到涼茶舖，叫外賣與X兩夫婦共進晚餐。吳臨走時問她：「食唔食燉蛋呀？」X婉拒後吳便離開。X其後收工回家，凌晨收到電話指「南哥好似死咗」，為此追看新聞及社交平台，「個心好唔舒服」，更即日到醫院探訪。

控方盤問時質疑，為何吳常去涼茶舖，惟事隔一年半，X仍清晰記得當晚細節。X解釋因為吳與她吃過飯，其後就暈倒送院，故記憶猶新；在控方追問下，X語帶焦躁謂：「因為我冇一日要去醫院探佢，嗰日我要去嘛！」控方問X何時得知吳受審，X稱今個月才獲悉。控方問此後她與南哥有否對話，X細聲答：「冇。」法官表示聽不清，再向她重複問題。X沉默半分鐘再答：「冇。」