【本報訊】政府去年11月提出全面整頓訓練學生思考的通識科，甚至將通識科變相殺科，但民建聯立法會議員葛珮帆昨仍堅持提出「徹底改革通識教育科」無約束力議案，將矛頭轉至批鬥通識科教師，指很多教師行為和言行令人失望，又批評利用通識科校本教材灌輸其政治思想。

楊潤雄：可調離教學工作

葛珮帆發言指，通識科令很多學生變得偏激，「只懂批評、責罵、投訴，未必懂得明辨是非」，她認為教育須回應「師資師德」問題，要令家長安心，如果通識科教師仍教扭曲的價值觀，對國民身份不認同、對國家不認識，便難以教導學生，她要求教育局交代現時的通識科教師，能否任教改革後的通識科。經民聯梁美芬發言亦同樣批評部份通識科的教師品格有問題，聲稱他們教學時會使用粗言穢語。

不斷提倡在課室安裝閉路電視的自由黨張宇人指，通識科因沒有官方教材，令通識科教師「鍾意教乜就教乜」，他認為安裝閉路電視可確保教師和學校也被監察，在有爭議時更能還教師清白。教育局長楊潤雄指，現時通識科教師應可勝任任教改革後的通識科，又指學校可以調配原本任教通識科的教師可任教其他科目，負責全方位學習活動等非教學工作。