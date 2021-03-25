【本報訊】疫情有放緩趨勢，各行業有望逐步全面復市，但有待政府拍板。據了解，商務及經濟局局長邱騰華昨與旅遊業界會面，商討復辦本地團事宜。政府拋出多項「辣招」，本地遊參加者必須符合三項條件其中一項：已注射兩針疫苗後一段指定日子；或是有72小時內有效的陰性報告；或參加團前一刻願意做快速測試。

據了解，當局昨於會議上提出相關建議後，業界全部「反枱」，批評措施扼殺本地遊生存空間，因為消費者會覺得參加本地遊不值得付出這麼多，大可自行去本地景點、食肆。新措施下，業界營運成本大增，顧客卻只會減少，違背政府協助業界原意。

恐無權查團友檢測報告

有業界質疑現時港人遊覽本地景點、食肆等，都不須具備相關條件，為何本地遊卻成為必要條件？有業界人士亦認為執行有很大困難，領隊是否有權查核顧客檢測報告、又是否有能力辨別報告真偽，若顧客出示假報告，業界需否負責？業界亦擔心本地團參加者若要做快速測試，未必有合適場所，例如在旅遊巴上做鼻咽拭子測試會更危險，就算不涉武漢肺炎，亦有衞生問題。旅遊事務署回覆稱，不時與旅遊業界討論在保障公共衞生的大前提下，在疫情進一步受控時幫助業界爭取營運空間的措施，若有結果會公佈。