早前，跟朋友敍舊，大家談起昔日可以遠行的日子，有時候可能在外公幹一兩星期，最難適應通常是外地的食物，開始時還勉強可以，但住久了，便很掛念香港的食物，其中一位朋友問起：「咁回程香港途中，又或者落機後，最想第一時間食嘅食物係乜嘢呢？」

有朋友說希望落機立即去吃雲吞麵，也有朋友希望到銅鑼灣篤魚蛋，醫生最想念的，是到灣仔的家全七福飲茶。

飲茶，香港不少地方也有，不過，要持續能夠保持水準，百發百中，從沒有失手的，可能就只有家全七福一間，有些酒樓喜歡做新派點心，但不少其實偷工減料，又或弄得古靈精怪，醫生寧可吃回兒時的口味，至於七福最令醫生牽腸掛肚的，到底是甚麼呢？便是她的炸春卷！

炸春卷差不多每一間酒樓也有，但沒有一間可以做得如七福美味，其他的酒樓不是炸得太燶，便是太硬，入口時隨時會弄損上顎。不過，太脆總較不夠脆好，因為「濕立立」的春卷是最掃興的，醫生也怕新派的春卷，試過有些隨便一卷兩邊開口，總是覺得不夠認真，春卷餡也很重要，不少的春卷，裏面雖然有餡，但卻沒甚麼味道，吃完也不知道餡料到底是甚麼。醫生笑說，除了小時候媽媽做的肉絲芽菜春卷外，第二好的一定是數到七福了，七福的春卷沒有芽菜，但用料剛剛好，吃下去，總能夠勾起小時候的回憶，所以，差不多是十全十美。疫情期間，即使外賣買回家，在家吃時，入口仍然非常鬆脆，實在很難得。其實，七福除了春卷外，還有很多出色的點心，例如薑葱牛柏葉，醫生每次要點兩客才夠。另外，七福的炸子雞也非常有名，但其實七福的叉燒和一字骨，也做得非常好，吃七福的叉燒，肥瘦剛好，口感一流，不會太稔，也不會太嚡，顏色、賣相、味道、厚薄，完全「無得彈」，最怕是太美味，吃得太多。如果喜歡舔骨頭的，可以考慮一字骨，又或者可以一個星期吃叉燒，一個星期吃一字骨，交替換一下口味。

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李德誠 精神科專科醫生