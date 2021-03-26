去年9月6日原定舉行立法會選舉，但被政府以武肺疫情為由押後。社民連當日上街抗議政府藉疫情押後選舉，短短兩分鐘後被警方要求解散，其間兩名成員曾健成和陳寶瑩被票控違反限聚令。兩人今在觀塘法院認罪，各罰款4,500元。兩人庭外透露今次是無奈認罪，因社民連在其他案件中，被法庭僭建「共同目的」作為限聚令定罪理據，無視涉案者相隔1.5米防疫距離，「呢單打（官司）都冇意思」。

被告曾健成及陳寶瑩，承認去年9月6日在油麻地彌敦道逸東酒店附近，參與受禁群組聚集。案情指，包括兩被告在內的五男一女在行人路上一字排開，互相緊靠拉起橫額及叫口號，包括「押後選舉 與民為敵」、「政治篩選 清除異己」等。警方用擴音器警告各人違犯限聚令，要求解散但不果，其後票控被告。由社民連開始叫口號至警方票控，歷時兩分鐘。

辯方大律師黃宇逸求情指，案發時間只有短短兩分鐘，其間兩被告有戴口罩，對限聚法例關注的公共衞生沒構成大影響，參考限聚法例的定額罰款及追加罰款等水平，建議法庭以罰款大約4,500元作為基準，判處低額罰款。根據法例，控罪最高可判罰款25,000元及監禁六個月。

裁判官屈麗雯判刑指，兩被告原先不認罪，案件已排期審訊，但兩人在審期前一天通知法庭有意承認控罪，故不是及時認罪。她稱明白被告犯案是想表達意見，但表達意見須符合法例，尤其在防疫期間。考慮案發時間短以及兩人戴了口罩，經聚集而可能傳播疾病的風險較其他同類情況低，故判罰款4,500元。

社民連另案爭議聚集定義

陳寶瑩和曾健成在庭外表示，今次算是無奈認罪，因社民連在其他限聚令案件即使有遵守1.5米防疫距離規定，但仍被法庭以「共同目的」為由定罪，曾健成直指是有政治考慮。兩人指，限聚令目的是防疫，不能凌駕《基本法》賦予的和平集會權利，因此若遵從防疫距離規定，是不應以限聚令檢控和平集會。

兩人指社民連已就該案申請上訴，相關爭拗要留待上級法院處理，評估後認為本案在裁判法院「打都冇意思」，選擇認罪，然後集中精力處理上訴。兩人亦指，當日同場示威的其他成員被警方以涉嫌參與未經批准集結被捕，暫獲保釋但要「不斷係咁報到」，未知會否落案檢控。

【案件編號：KTS16443、16444/20】

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