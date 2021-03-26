有「第二代美國隊長」之稱的男子馬俊文，被指去年8月至11月間違反國安法，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚有關分裂國家的口號，被控一項煽動他人分裂國家罪。案件今在區域法院再訊，由國安法指定法官陳廣池處理。馬繼續由資深大律師夏博義代表，他否認控罪。辯方申請英文審理，控方一度反對，擔心傳譯未能準確反映字眼意思，或辯方此舉有策略目的。陳官認為由雙語法官處理便能解決，並決定親自審理。案件定於9月28日開審，馬須繼續還押。

資深大律師夏博義今繼續代表被告馬俊文，透露被告不認罪，並申請以英文審訊，代表控方的律政司高級檢控官張卓勤起初反對，指本案材料以中文為主，擔心傳譯時未能準確譯出涉案字眼的意思，且被告當初提訊時一度要求用中文聆訊。

陳官則指，被告有權選法律代表，亦有權改變主意，更不能質疑繙譯主任能力。陳官指可交由通諳中、英文的雙語法官處理，控方同意如此處理。

官指在有限人選下決定親自審理

辯方同意所有控方案情，指被告當時僅大叫，將作出法律觀點的爭議。控方則仍會傳召28名證人出庭，並指控罪涉及19次事件。據了解，28名證人全是警員，警員當時目睹事發經過及警告被告。

陳官將案定於9月28日開審，預計需時5日，以英文審理，他又指在有限人選之下決定親自審理。被告一度大叫「法官閣下！法官閣下！」要求與陳官對話，惟未獲陳官理會。

30歲被告馬俊文被控於去年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出 去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

被告涉於19個場合中多次高叫口號及展示標語牌提倡港獨，他亦多次接受網媒訪問，重複港獨訴求及強調討論港獨是人權等等。

【案件編號：DCCC122/20】

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