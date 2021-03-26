香港第四波疫情放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（26日）公佈新增11宗確診個案，當中8宗為輸入個案，其餘3宗為本地個案。至於源頭不明病例只有1宗，初步陽性個案則少於10宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別維持於上年12月10日和今年1月9日。

今日的本地個案只有3宗，這亦是連續7日本地病例錄得單位數，加上初步陽性個案只有不夠10宗，並且沒有源頭不明個案，顯示第四波疫情已接近完結。只要不再發生群體感染，本地病例將會很快「清零」，屆時特區政府便可以大幅放寬社交距離措施，希望能夠盡快令香港經濟回復正常。

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