【本報訊】由《鏗鏘集》團隊負責製作的港台皇牌節目《鏗鏘說》深受觀眾歡迎，嘉賓的精采言論亦引起港人共鳴，卻可能因此被「生抽王」廣播處長李百全狠施毒手。繼日前有傳探討傳媒空間的一集《鏗鏘集》或被抽起，為《鏗鏘說》擔任主持的演員蘇玉華亦被港台高層以「太黃」為由DQ，據指將由民建聯成員林琳接替。有資深傳媒人指，有政黨背景的林琳參與港台節目製作做法不當，予人政治交易的觀感。

蘇玉華昨日回應消息稱，自己應邀擔任《鏗鏘說》兩集主持，分別訪問電影導演杜琪峯和拳擊運動員曹星如，為能夠訪問兩位感榮幸。她感謝節目製作團隊及觀眾支持，形容團隊「真的十分優秀！」網民在蘇玉華的facebook留言，大讚她主持工作十分出色，訪問導演杜琪峯的一集更極具質素，期待觀看下一集。

《鏗鏘說》曾邀請多名不同職業的人物擔任主持，如著名DJ黃志淙、香港大律師公會前主席石永泰等，受訪的嘉賓亦留下不少金句。作家倪匡在節目中回顧他當年由中國偷渡到香港的經歷，狠批中共不可信，「我根本唔相信一國兩制，共產黨話點就點，有咩一國兩制啫，共產黨嘅說話幾時靠得住？」

除《鏗鏘說》外，原定下周一播放的《鏗鏘集》因訪問前有線中國組班底，據悉亦被助理廣播處長區麗雅勒令不准出街，管理層更打算撤換該節目的監製李賢哲。

資深傳媒人質疑政治交易

面對多集港台節目遭抽起，有網民發起一人一信行動，向申訴專員公署投訴李百全行政失當。網絡作家薯伯伯昨在facebook發文，稱鑑於港台近日受到前所未有的打壓，呼籲港人一起寫信表達不滿，「看着RTHK近百年的基業毀於李百全手中，我們拒絕坐視不理」。他在帖文提供投訴信範例供參考，帖文發出五小時已有約700個讚好和近200次分享。

資深傳媒人、「撐公共廣播運動」成員麥燕庭質疑，過往《鏗鏘說》邀請主持是為了配合特定受訪者，「每個主持都有好叻嘅嘢，好似蘇玉華就係好出色嘅演員，但睇唔出林琳有咩咁突出」。她指出，林琳有民建聯的政黨背景，參與節目予人政治交易的觀感，「過往港台對政黨守得好緊，𠵱家咁做係咪自打嘴巴呢？」

她預料，港台高層希望透過今次事件製造主旋律，相信日後港台節目內容均須去政治化，「一句退步都唔畀講，同主旋律唔同就抽起你，以後自己乖乖地審查喇」。

港台回應查詢時繼續老調重彈，表示為回應檢討報告的建議，廣播處長以及港台高層管理人員已引入新機制，讓編輯流程更暢順，以確保節目製作符合約章要求。而有關編輯事宜的處理及個別同事的離任安排屬港台內部事務，不作評論。

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