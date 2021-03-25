【本報訊】前年9.22市民擬發起機場「和你塞」，惟因應警方重兵嚴防，改為在各區堵路。年輕女咖啡師被指當晚在旺角警署對開縱火及參與暴動等被控，區院法官姚勳智昨裁決指，雖然縱火女子案發時蒙面，但對比公開媒體片段及被告被捕後的照片，兩者有關金色馬尾、後頸紋身等外觀特徵一模一樣，裁定被告兩項縱火及一項暴動罪成，還柙候判。被告步入囚室前大叫：「幫我照顧阿爸！」

官稱反覆看片 肯定被告縱火

被告蕭樂婷（26歲）昨開庭前與男女親友擁抱，支持者紛紛為她打氣：「加油呀！撐住呀！你唔係一個人㗎！」姚官指案情嚴重，必會判監，押後至下月14日聽取辯方求情及判刑。親友目送被告步入囚室，不禁大叫：「我會等你㗎！」繼而抱頭痛哭。被告父親其後「送囚車」，不時感觸落淚，身旁親友拍肩安慰。

案情指，當晚有蒙面示威者兩度在旺角警署對開縱火，亦有示威者向在旺角警署執勤的警員照雷射光，警方在附近截停私家車，車內有被告，並在她身上撿取雷射筆。被告受查時稱「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」

辯方於聆訊時指，被告當日並無穿白色衣物，媒體片段拍到蒙面縱火女子衣領口邊緣有白色衣物，強調被告並非縱火者。惟姚官指，被告外衣近後頸位置有白邊，並非如辯方所述。

姚官自言反覆觀看媒體片段，及被告被捕後的照片，經對比後發現被告的金色馬尾、眼鏡、身形、白波鞋、頸後紋身圖案皆一模一樣，構成有力證據，可肯定片中縱火者正是被告。他指被告參與非法集結，破壞社會安寧，縱火、堵路導致道路被阻塞，實實在在參與暴動。至於被告管有的雷射筆，姚官指未能證明唯一意圖是用作傷人，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。

案件編號：DCCC334/20