【本報訊】港人歷劫兩年，教廷未曾開腔，有本港神職人員批評梵蒂岡國務院與各國關係部門秘書長加拉格爾（Paul Gallagher）近日受訪訴「衷情」做法虛偽，形容是「青出於藍」的「現代版法利塞人」。有熟悉羅馬情況的人士解釋，當地不少年長神父和修道人染武肺死亡，神職界不滿中國政府瞞疫，對教廷為建交忍氣吞聲非常不滿，教廷在巨大壓力下，才接受友好傳媒訪問「博同情」。

羅馬疫情爆民憤

加拉格爾在耶穌會期刊《America》訪問中解釋，教廷之所以對香港遭中國打壓沉默，是因認為發表聲明只能博得美名，對香港的實際助益有限。有本地神職人員批評教廷向強權屈服，空談支持自由、民主、人權，「比忠誠廢物更不堪！」耶穌當日指摘法利塞人充滿虛偽，「估唔到今日教廷呢群現代版法利塞人仲青出於藍」。

有熟悉教廷運作者稱，意大利和梵蒂岡在武肺疫潮中受到極大打擊，不少當地神父和修道人染疫離世，教廷罕有減薪，令教會人士醒覺疫症與中國隱瞞疫情有關，對中國做法甚為不滿，只是不敢公開表達，梵蒂岡內部受壓，遂藉「自己人」平台《美國》發言「博取同情」。

對於加拉格爾聲稱不了解香港主教遴選的進度，工作由萬民福音部負責。該熟悉教廷者直言，加拉格爾私下一直反對輔理主教夏志誠出任主教，理由是他與榮休主教陳日君樞機「同夥」，萬民福音部近年淪為「紙板」，全然聽命於外交部，加拉格爾是「講大話」，「企圖撇清責任」。