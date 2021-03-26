前年11月理工大學爆發衝突，警方今年陸續起訴大批在理大內外拘捕的人士，日前再以非法集結罪起訴3男7女，案件今在九龍城法院提訊。嚴舜儀主任裁判官應控方要求，將案件押後至5月7日再訊，以準備轉介至區域法院審理的文件。嚴官批准所有被告保釋候訊，保釋條件包括宵禁、不准離港等，各人亦要交出所有旅遊證件及BNO。

十名被告依序為社工鄧耀雄（24歲）、廚師鄧肇其（52歲）、地政總署測量員施雄國（36歲）、文員鄭瑞琪（30歲）、學生陳正雯（20歲）、無業女蔡蒨盈（28歲）、文員程曉君（27歲）、項目幹事鍾靜純（28歲）、活動幹事江麗華（27歲）及無業女劉頌祈（27歲）。他們被控前年11月18日在尖沙嘴科學館一帶，與其他不明人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖破壞社會安寧。

據知，控方案情指當日早上，警方在科學館一帶拘捕135人，當中包括本案10名被告，但沒有針對每名被告的具體指控。

控方要求押後案件，屆時將會處理將案轉介去區域法院的程序，不反對所有被告保釋。嚴官將案件至5月7日再訊，批准所有被告以5,000元保釋，其間須宵禁、不准離港、每周去警署報到一次，另須交出所有旅遊證件及BNO。

【案件編號：KCCC934/21】

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