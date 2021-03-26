法庭積壓大量抗爭案件，目前有案件排期到2024年才能審訊，今日提訊的立法會暴動案亦要整整兩年後才開審。有大律師指出，近期暴動案定罪後多數判監4至5年，被告服刑期間行為良好的話，一般服刑約3年後便可出獄。如果被告須還柙，受審後被定罪，則可能毋須再服刑；但一旦獲判無罪，「呢三年佢白坐㗎啦喎，你講緊三年，唔係坐多咗幾個月。」大狀批評有如未審先判，對被告不公道。

至於獲准保釋的被告，也要遵守宵禁、禁足、不准離港等條件。大狀對此不敢苟同，質疑法庭將「所有辣招都加於同一個人身上」，擾亂被告生活之餘，「好似係純粹懲罰佢在先咁樣。」觀乎其他刑事案件的被吿，也未必需要遵守繁多保釋條件，「我都唔係好明白點解而家暴動啲（保釋）條件要咁多。」

雖然被告可以向高等法院申請保釋，或是申請放寬保釋條件，惟大狀慨嘆謂，法庭處理示威案有另一套準則，形容此為高壓政策，「好似用緊第二本law book咁。」大狀續指，不少還柙的示威者被告都有良好背景，惟他們的保釋申請被拒；即使是獲准保釋的被告要求更改擔保條件，也可能遭法庭質疑：「俾你（保釋）仲咁多嘢講，信唔信我唔俾你吖嗱？」

大狀解釋，案件無法安排盡快開審，或是因為要同時遷就代表律師及法庭日誌。他認為可參考部份牽涉多名被告的示威案做法，安排分案審理，如此一來與訟代表律師人數減少，案件也不用延遲開審。此外，大狀亦認為法庭可延聘暫委法官，以及覓地作為臨時法院，以便疏導積壓案件。

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