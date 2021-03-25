造價1,415億元、貴絕全球的機場第三跑道工程，預計明年落成啟用，惟近日地盤爆出集體收回佣涉貪醜聞！本報調查發現，多名三跑地盤工人被管工公然要求收回佣以保住飯碗，每人每日上繳50至500元不等，涉及工種包括紮鐵、水電、釘板等。倘拒絕支付即遭報復，除分配「豬頭骨」工作外，甚至被解僱及恐嚇。倘整個地盤涉貪人數達千人，以工程動工一年計算，管工涉收回佣可達一億元。承包工程的德鑄工程老闆王漢珽接受查詢時聲稱，「呢啲係吸血鬼，德鑄絕對唔會收一分錢」。

記者：黃麗英 張軍 黃學潤

由香港機場管理局出資的機場第三跑道工程，於2016年8月展開，至今批出35份工程合約，今次疑發生集體涉貪的醜聞則為合約編號「3303」地盤，主要興建全長3,800米的跑道、滑行道、附屬大樓以及機場系統等，工程於2019年底動工，聘有逾千工人。為趕及竣工，疫情下地盤施工如火如荼，惟工人「有工開」背後，竟出現一班「吸血鬼」恃操生殺大權，卻乘機「大撈油水」。

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記者放蛇 被要求回佣400元

該「3303」地盤由四間公司合組「聯營公司」投得，當中釘板、紮鐵、搭棚、電工、石屎及雜工等36個工種，一併外判予德鑄工程有限公司負責，按不同工種聘請小工頭（俗稱「睇場」）負責對外招聘及分配地盤工作等，而「聯營公司」亦聘有管工監督工程。記者發現，進貢回佣工人多為「德鑄」地盤工，他們須向「睇場」付每日50至500元，每月出糧後以「現金」支付，惟回佣因人而異，按工人技能、資歷不同。

工人指，出糧分三級制，大工（註冊熟練技工）日薪約2,000元、中工（半熟練技工）約1,600元、白紙（新手工人）約1,200元。收回佣方法主要為「報大數」，若以中工電工薪金1,600元為例，「睇場」會於合約上報大至2,000元，電工每月支薪後需回佣每日400元予「睇場」；其次是，「睇場」對外招攬大批行內俗稱「白紙」的新手工人，卻將「白紙當中工」或「中工當大工」，暗中將工人升級，藉此報大工人薪金，以索取更高回佣。

記者曾以應徵者身份，致電一名在網上登廣告請三跑紮鐵工的「睇場」，對方列明「中工實收價1,450至1,500元，大工實收價1,750至1,900元」，惟他竟開宗明義說要收回佣：「老闆（判頭）收㗎嘛，老闆一定要300（元），佢講到明㗎喇，我就100（元），即係前後回400（元）」。

明知涉貪污「成個地盤都回㗎」

對方自稱陳先生，直言記者獲聘後跟「德鑄」簽署僱傭合約，合約上薪金1,900元，「總之你淨袋1,400（元），其他回返畀老闆得㗎喇！」至於如何回？他說：「畀現金，一個月畀一次。」他又透露自己負責請人，其判頭（即管工）手下有近30名紮鐵工，當中18人經陳介紹聘請。不過他無奈稱，自己也要向判頭回佣：「我中工1,850 元，我自己都要回300，實收1,550，我都冇計！」但因為「出糧準、開工足」，他認為即使明知「回佣」屬貪污行為，他亦毫不憂慮：「成個地盤個個都回㗎啦！全部都要回！」

記者接觸多名「3303」地盤工，不少人曾付回佣，有人指雖是「公開秘密」，但交收時仍要「偷偷摸摸」進行。「每次喺貨櫃出面私下畀現金佢（睇場），將啲錢摺埋一齊，用張紙或喺錢上面寫低自己姓名同幾多工（返工日數）。」

機管局回應指十分關注事件，已即時與相關承辦商跟進，並指機管局與所有承辦商的條文均規定，承辦商必須採取一切必要措施，確保承辦商及其員工、代理、顧問和分判商遵守《防止賄賂條例》，如發現違法行為，機管局將會即時向廉政公署舉報。

對於三跑工程發生涉嫌集體貪污案，大律師陸偉雄指，任何政府部門及公共機構工程，均不容許承建商僱員或代理人向工人非法索取「介紹費」或回佣，該行為屬違法，工人為保飯碗繳付亦等同行賄，兩者都干犯《防止賄賂條例》第9條代理人貪污罪，最高可判囚七年及罰款50萬元。

至於有人為收取回佣，刻意「報大條數」，明知工人是「中工」，卻以「大工」名義聘請，或「白紙變中工」，等同欺騙大判及僱主，涉嫌串謀詐騙，最高可監禁14年。