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【本報訊】主管港澳事務的國務院副總理韓正早前「下旨」稱要求解決香港房屋問題後，部份左派人士即向坐擁土地的地產商甚至鄉事開火。工聯會吳秋北日前也加入「鬥地主」行列，引用馬列主義在報章撰文，批政府任由「地產霸權」壓抑住宅供應，以讓他們繼續「吸血」，有失職之嫌。立法會地產界議員石禮謙反駁指，房屋問題並非來自地產商，應由全社會協力解決，「若果只針對一小撮人，係同文革無分別！」

自韓正早前要求港府解決包括香港房屋問題在內的深層次矛盾後，香港隨即出現異動，被指控「套丁」的「村屋大王」王光榮被捕，工聯會吳秋北日前在報章以〈安得廣廈千萬間！——新時代工運論述之三〉為題撰文，引用馬克思「凡是進行地產分割的地方，就只能或者回到更加醜惡的形態的壟斷」，批評政府任由「地產霸權」壓抑住宅供應，以讓他們繼續「吸血」，將土地的使用、開發、收益，放手放權給地產商，由地產商完全根據其本身的利益進行市場化操作，導致土地產值為極少數人佔有，有失職之嫌。吳秋北建議政府啟動《收回土地條例》、徵收《自然保育稅》等，聲稱「新工運就是要發動變革的力量，督促政府提高土地儲備，打破資本定律，用地於民！」

對於吳秋北指控地產商為「地產霸權 」，石禮謙接受本報查詢時指，他有閱讀該文章，但不認同其說法，指香港的房屋供應問題由來已久，非地產商一撮人形成，並批評吳秋北只代表一部份基層的看法，而非為全香港人的利益。

石禮謙認為，要解決房屋問題必須由全社會共同努力，而單指控地產商只是「文革」式的批評，無法解決問題。對於中央表態解決房屋問題，石指，該界別一直為香港發展而努力，只要做好自己、為香港好就不怕被輿論攻擊。

鍾劍華：覓代罪羔羊轉移視線

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，吳秋北之流一向走批鬥路線，「聞到味就撲出嚟，搶佔話語權」，在民主派被打壓後，社會問題就要另覓代罪羔羊，「左派一向都係咁，鬥完人哋就鬥自己」；北京將香港問題簡化為房屋問題，吳秋北就帶頭「鬥地主」，向鄉事勢力和地產商開刀。

鍾劍華又直言，最諷刺的是，以往兩股勢力均視自己為「建制派」，全面配合政府打擊民主派，以為事不關己，現在其中一方卻成為另一方的批鬥對象。鍾劍華認為香港的核心問題是政治制度和社會不公平，將矛盾集中於房屋問題，只是轉移視線的伎倆。